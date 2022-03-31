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【東航墜機】民航局：東航飛行事故主要搜救任務已基本完成

社會熱點 10:56 2022/03/31

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東航空難發生已11天，國家應急處置指揮部今日（31日）舉行新聞發布會通報，目前，指揮部的主要搜尋任務已經基本完成，兩部黑盒數據正在解碼中。

民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，截至3月30日，應急處置工作集結各方力量，累計出動5萬余人次，共投入消防車216輛、無人機16架、施工機械30台、地質檢測設備9台，以及現場勘察設備近100台套、現場防護服裝和裝備1000多套、消防救援器材2萬多件套，累計搜索面積近1000萬平方米，搜集到飛機殘骸及碎片4.9萬件。大部分殘骸均已轉運至存儲倉庫，正在開展殘骸清理工作。

民航局：調查工作已經取得初步進展

調查工作已經取得初步進展

朱濤提到，通過近十天的努力，調查工作已經取得初步進展。殘骸搜尋基本完成，除尋獲兩部黑盒之外，還發現了發動機、水平安定面、右側大翼翼尖殘骸等重要部件，已經搜集到的4萬多件殘骸正在逐一進行消殺、清洗、辨認、分類和編號。

另外，朱濤指，目前開展了初步分析工作，對現場環境、殘骸分布和撞擊痕跡等進行定位、拍照；研判飛機接地時可能的運動軌跡、姿態和撞擊力。通過分析空管雷達自動化系統數據，嘗試還原事發前的真實飛行過程。對涉及航班旅客、行李、貨物、郵件等資料進行查驗。兩部黑盒數據正在解碼中。

【東航墜機】民航局專家指調查工作困難重重 存在3大挑戰

【東航墜機】習近平等向遇難者默哀 官方通報搜尋最新情況

東航MU5735航班由昆明飛往廣州，3月21日於廣西梧州墜機，機上132人全部罹難。

責任編輯：李冰琪

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