【上海疫情】兒子控訴封控管理不當 老父因未洗腎致心衰竭死亡

上海新冠肺炎疫情嚴峻，封控措施持續升級。有內地網民在網上發文控訴，因疫情封控管理處置不當，家住浦東、患腎衰竭的77歲父親，因新冠陽性3日內換了3間醫院，最終因未能洗腎而心肌衰竭而死亡，質疑父親「死在一些玩忽職守的人手中」。

事實上，微博上有很多有關未能洗腎的求助，有網民形容「多到看不過來了」。上海市衛健委主任鄔驚雷周四（31日）表示，對於近期居民反映「就醫難」問題，將採取措施緩解，包括統籌調配全市血透治療資源，增配設備和醫療人員，支持浦東新區血透病人的治療。

市衛健委：增配設備和醫療人員 支持浦東新區血透病人治療

網民29日在微博發文指，其77歲老父沈瑞根，家住浦東新區北蔡鎮，由於糖尿病、腎衰竭正在血透（洗腎）治療，每日需高血壓藥、糖尿病藥、胰島素、腎病藥、腦中風藥續命。他控訴「因為浦東新區疫情封控管理處置不當，導致我父親從一個尚能自主行為的老人，在55個小時內無辜慘死」。

文中表示，3月26日，應新區疾控中心要求，父親前往復旦大學附屬浦東醫院洗腎，惟當日下午兩次核酸檢測呈陽性，至晚上父親被要求送進急診大廳的發熱門診隔離區，「因4、500人排隊，被告知需等待7-8個小時」，只能獨自一人坐等，期間隨身藥物已用完，且已無法回家取藥。

直至27日，浦東醫院告知不接受陽性病人洗腎，父親被安排轉運去君愛康復醫院，但由於救護車超負荷調運，到了28日上午，父親才獲轉送至君愛康復醫院隔離。然而在隔離病房無醫生無護士照料問詢，除病友外，父親獨自一人。

28日下午，文中表示接到通知，陽性病人可轉至周浦醫院洗腎，但由於周浦醫院人滿為患，所以終止了他們這一批人過去。「我父親此時已四天未做過血透」。

當晚9時半，父親同病房的病友致電給家屬，告知他父親嘔吐昏迷，稍早送往周浦醫院ICU。翌日早上家屬撥通周浦醫院ICU電話，當值醫生才回答：你父親沈瑞根於3月28日晚21：52，在ICU病房因長期未腎透析造成的心肌衰竭而死亡。但亡故當時無人告知家人。

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質疑父親「死在玩忽職守的人手中」

家屬在文中質疑，為何父親在君愛康復醫院隔離病房，沒有得到照顧與問詢；父親過世後，周浦醫院為何沒有與家人聯繫？

家屬又指，疾控中心工作人員在父親死亡超過12小時後，仍向家屬稱父親還在搶救，「疾控中心對待生命是怎樣的一種敷衍態度？」

兒子表示，他與弟弟悲痛欲絕，親戚朋友也震驚悲切，「更多的是不解，一個活生生的老人怎麼就走的這麼孤獨與淒涼」，而父親的死訊，也不敢告訴家中83歲母親。

他在另一帖文中悲痛寫道：

父親，一個慈祥的名字，總是幫我們撫平心中的傷痛；父親，一個偉大的名字，總是為我們撐起生命的天空。 想不到這次沒死在奧密克戎（Omicron）病毒手中，確死在一些玩忽職守的人手中。到現在為止我們還接受不了這事實。

內地網民反應：

新冠是病，其他的就不是病了嗎？ 我家也是已五天沒有透析，聯繫相關部門負責人昨天推到今天，今天推到明天 看完以後只覺得心寒和心疼，希望疫情趕緊過去，這樣的事情不要再有了 心疼，多少可以感同身受，我爸爸也有糖尿病腎病，疫情期間中風，疫情下其他疾病治療真的無端增加了太多困難…節哀

責任編輯：林佩怡

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