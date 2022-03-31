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【上海疫情】再有哮喘病人延誤救治亡 120急救中心承認處置不當

社會熱點 11:50 2022/03/31

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上海疫情嚴峻，浦東區域正處於「封城」之中，昨日（30日）有網民發文講述自己一鄰居哮喘發作，期間一救護車先至，卻因執行另一急救人物不能提供任何幫助，最後導致患者延誤救治離世。浦東衛健委今日發布調查情況，承認當時急救中心處置不當。

該居住在浦東新區的網民發文指，有鄰居上午8點左右哮喘發作，打120後，8:30有做核酸檢測的防疫人員來給病人做心肺復甦，期間鄰居到樓下找小區門口的警察幫忙，警察則指自己不能走動。

之後一輛救護車到了，但因是急救另一戶病人，拒不出借除顫儀，也未提供任何幫助。直至9:40第二輛救護車到來，病人搶救無效過世。

該文章引起輿論熱議，不少網民感到悲憤。

今日一早，浦東衛健委官網回應該事件指，得知該病人出現緊急情況後，現場核酸檢測的醫務人員已奔赴其家中進行了數十分鐘的緊急搶救，後因搶救無效而死亡。

該急救車當時正在執行對同一小區另一住戶的急症患者急救的任務，且急症患者已上車，急救車已準備前往醫院。此時救護車被求助者攔住，要求救護車醫務人員出借車載除顫儀。由於該病人在自己家中，救護車上的急救醫生現場無法判斷，出於先將車上急症患者送往醫院的考慮，沒有同意出借。應該指出，這名醫生當時雖然有緊急救治任務在身，但如此處置實屬不當。

浦東衛健委表示，對急救醫生由於經驗不足、處置不當未能及時出借車載除顫儀施救患者深為抱歉。並已對該名醫生作出停職處理的決定。

此前，上海一東方醫院護士亦急性哮喘發作，而多家醫院因疫情防控關閉急症室，最終該護士延誤救治而亡。

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責任編輯：袁瑋婧

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上海浦西明起「封城」核酸篩查涉1600萬人 官方稱情況更複雜
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