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上海浦西明「封城」篩查1600萬人 浦東、浦南改「分區分類」管理

社會熱點 20:45 2022/03/31

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上海疫情嚴峻，納入第二批「封城」的浦西地區明日（4月1日）凌晨起封控4日，開展對1600萬人的核酸篩查。浦東、浦南及毗鄰地區原本表示即將合理解封，市政府周四（31日）晚間發佈新通告稱，有關地區明日清晨起實行分區分類、網格化管理，並在封控和管控區以外劃定「防範區」，居民非必要不出門。

（更新上海最新防控通告）

市政府新聞辦晚間發佈《浦東、浦南及毗鄰區域後續分區防控有關事項通告》指，4月1日5時起，對浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮），綜合研判篩查結果，實行分區分類、網格化管理。

報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，劃為封控區。實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，感染者涉及樓棟採取14日封閉管理措施，封控區內其他區域實施「7日封閉管理+7日社區健康管理」措施，開展相應頻次檢測，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。同時，有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為管控區。實行「人不出小區、嚴禁聚集」，落實7日社區健康管理。

浦東等增設防範區，居民非必要不出門

浦東、浦南及毗鄰地區除封控區、管控區以外的其他區域劃為防範區。實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實7日自我健康管理和相應頻次檢測。防範區內市民群眾要主動減少外出、減少流動、減少聚集，非必要不出門，倡導居家辦公，不跨行政區流動，不跨黃浦江流動。

通告又指，封控區、管控區和防範區實施動態調整，管控區、防範區內一旦發現感染者， 對所在區域實施升級管控並落實相應防控措施。

在同日上午的防控工作新聞發佈會，市政府秘書長馬春雷指，浦東、浦南及毗鄰地區這一輪核酸篩查已接近尾聲，將根據篩查結果，充分聽取國家專家組意見，科學合理地確定管控解封方案。馬呼籲，市民理解、包容、支持和配合，將全力做好市民生活服務保障，市民特別是封控區人員的就醫服務。

承認對感染大增準備不夠充分 保障不周

馬春雷又表示，面對傳染性、隱匿性極強的Omicron變異毒株，認識不足；針對感染者大幅增長的情況，準備也不夠充分；同時，一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區群眾生活保障不夠周到。「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進。」

他指出，正在不斷加快感染者的轉運和隔離，盡最大可能減少感染者滯留社區的時間，努力做到應管儘管、應隔盡隔。還在加強核酸檢測、隔離房源、醫療救治床位、新型治療藥物和抗原檢測試劑等各項能力資源儲備。他稱，上海正處在防控關鍵時期，有全市2500萬市民支持，有信心打贏情防控阻擊戰。

單日增5653宗本土感染 上海封控升級 採取「全域靜態管理」

上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物

責任編輯：林佩怡

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