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上海浦西明起「封城」核酸篩查涉1600萬人 官方稱情況更複雜

社會熱點 11:46 2022/03/31

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上海新冠肺炎疫情嚴重，首批區域「封城」接近尾聲，第二批的浦西地區將於明日（4月1日）凌晨3時起封控4天，開展核酸篩查。上海當局表示，這批涉及人數更多，達1600萬人，各類情況也更複雜。

上海市政府秘書長馬春雷周四（31日）表示，浦東、浦南及毗鄰地區這一輪核酸篩查已接近尾聲，將根據篩查結果，充分聽取國家專家組意見，科學合理地確定管控解封方案。

明天起，浦西地區的核酸篩查將全面展開。這一批涉及人數更多，達1600萬人，管控範圍更大，有12個區；各類情況也更複雜。將全力加快核酸篩查工作。

據此前通告，封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出；所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外；暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。

呼籲市民足不出戶

馬春雷呼籲市民理解、包容、支持、配合，近期要堅決做到足不出戶、居家辦公、減少流動，在排隊採樣時要規範戴好口罩，保持安全間距，不要擁擠聚集。

當局將全力做好市民生活服務保障，已經啟動蔬菜應急保供工作方案，並正統籌全市醫療資源，加強市民特別是封控區人員的就醫服務，開闢應急就醫綠色通道，所有市級醫院急診正常開放，全力緩解市民群眾就醫”問題。

承認對感染大增準備不夠充分 保障不周

他又表示，面對傳染性、隱匿性極強的Omicron變異毒株，認識不足；針對感染者大幅增長的情況，準備也不夠充分；同時，一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區群眾生活保障不夠周到。「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進。」

他指出，正在不斷加快感染者的轉運和隔離，盡最大可能減少感染者滯留社區的時間，努力做到應管儘管、應隔盡隔。還在加強核酸檢測、隔離房源、醫療救治床位、新型治療藥物和抗原檢測試劑等各項能力資源儲備。

最後他稱，上海正處在疫情防控決戰決勝的關鍵時期，有全市2500萬市民的支持，有信心、有決心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

單日增5653宗本土感染 上海封控升級 採取「全域靜態管理」

上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物

責任編輯：林佩怡

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