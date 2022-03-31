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疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境

經濟脈搏 13:04 2022/03/31

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內地近月新冠肺炎疫情升溫，多地防控措施升級，深圳、上海等經濟金融重鎮3月更先後「封城」。作為宏觀經濟先行指標，3月官方製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數均回落至收縮區間，經濟下行壓力加大。

《華爾街日報》報道指出，上海新冠病例持續激增，商業和日常生活在未來幾天恢復正常恐成奢望；如果疫情持續數周甚至數月才能得到控制，將為全國經濟帶來壓力。分析師認為，上海這次分區封控，說明決策層面臨著三難困境。

產需兩端同步走低 內地3月製造業PMI錄49.5

上海浦西明起「封城」核酸篩查涉1600萬人 官方稱情況更複雜

疫情壓制消費者信心

報道引述華興證券宏觀和戰略研究主管龐溟稱，目前這波疫情將進一步壓制消費者信心；而在整個疫情期間，消費者信心一直很脆弱。他表示，如果人們不知道疫情何時結束，就不敢花錢，小心為上把錢存起來。

龐溟又稱，上海這次對全市分區封控就是一個生動的例子，說明中國決策層面臨著三難困境：

不僅要穩增長，又要實現最大的防控效果，同時還要使社會和經濟活動回歸正常。

上海周一（28日）分區分批封控，其中浦東、浦南及毗鄰區域率先封控4天，浦西則明日（4月1日）起封控4天。

封控期間，住宅小區實施封閉式管理，居民足不出戶；企業實施封閉生產或居家辦公；暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。在封控下，上海這個金融中心、汽車、半導體等主要製造中心，部分工廠暫停運作，一些則「閉環」營運。在封控下，部分工廠暫停運作，一些則「閉環」營運。

上海控制疫情料需時數星期

這幾天分區「封城」後，上海近3天單日新增本土新冠病例達4、5千宗。《華爾街日報》報道，香港大學公共衛生學院流行病學主任高本恩（Ben Cowling）預計，上海採取的嚴格措施能夠控制疫情，但可能需要幾周時間。

投資機構Loomis Sayles的中國經濟學家Bo Zhuang預測，目前上海疫情不太可能在4月底受控。

嚴格政策勢拖累GDP增長 國常會：穩經濟政策早出快出

據指，受疫情和相關限制措施影響的地區，至少佔中國經濟產出的30%。他說，因此中國嚴格的冠防疫政策或致今年上半年GDP增長下降1個百分點。若零星封控措施在全年持續下去，中國今年GDP增長可能會在4至4.5%左右。

中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值

彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標

中國今年GDP增長目標定於5.5%左右。總理李克強日前主持召開的國務院常務會議，承認經濟下行壓力進一步加大，強調要咬定目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

國家主席習近平早前強調，要採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

李克強召開國常會：部署用好政府債券擴大有效投資

責任編輯：林佩怡

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