王毅主持中阿巴三方外長會晤 重啟合作機制共建「一帶一路」

國務委員兼外長王毅周四（30日）在安徽屯溪主持中阿巴三方外長會晤。巴基斯坦外長庫雷希、阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。王毅表示中阿巴要重啟三方合作機制，共建「一帶一路」。

據中國外交部網站，王毅指出，阿富汗形勢出現根本變化以來，中巴第一時間以平等和尊重方式同阿臨時政府開展對話交流，第一時間克服困難向阿方提供緊急人道援助，第一時間推動建立阿鄰國外長機制。

推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸

王毅表示，當前形勢下，中阿巴要重啟三方合作機制，本着相互尊重、平等協商、互利共贏原則，推進政治、發展、安全三大領域合作。一是以睦鄰友好為理念，構建三方政治互信。堅持與鄰為善、以鄰為伴，支持彼此核心關切，維護共同利益。二是以惠民生為目標，推進三方務實合作。共建「一帶一路」，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，助力阿參與地區互聯互通。三是以共同、綜合、合作、可持續的新安全觀為指引，加強反恐安全合作。綜合施策、標本兼治，剷除恐怖主義滋生土壤，實現本地區長治久安。

庫雷希和穆塔基積極評價本次中阿巴三方會晤和阿富汗鄰國外長會重要意義，感謝中方主辦此次會議並發揮協調引領作用。庫雷希表示，巴方支持阿富汗加強同外界接觸，願繼續幫助阿改善民生，爭取更多理解支持。

阿方決不允許恐怖分子損害別國利益

穆塔基說，阿方願再次向中巴兩國和全世界鄭重承諾，決不允許恐怖分子利用阿領土損害別國利益、傷害別國公民。感謝中巴為阿發展重建提供寶貴支持。

三方同意適時召開中阿巴三方外長正式對話。

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責任編輯：袁瑋婧