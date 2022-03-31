【內地疫情】吉林長春「展示自家蔬菜包」活動挨批 2幹部被處理

內地多地因疫情反彈，採取疫情管控、隔離措施，期間生出菜品供應少、民眾買菜難等問題。在吉林省長春市，地方部門號召機關黨員幹部參與「曬曬我家蔬菜包」活動，招致民眾批評。長春官方通報指，已處分涉事的2名幹部，一人被免去職務，另一人受到黨內警告處分。

網民質疑有關部門不解決問題

據媒體報道，「曬曬我家蔬菜包」活動號召黨員幹部展示家中充足的蔬菜，用圖片和文字充分展現「物資充足、生活無憂、心情舒暢、引導輿論」的隔離生活。然而，這一活動很快遭到網友們的批評，不少人留言稱，有關部門只會作假，卻從來不去解決問題。

據認證主體是長春紀律檢查委員會的微信公眾號「廉潔長春」公布，近日，疫情防控提級，群眾「買菜難」問題比較突出，長春市直機關黨工委、市委網信辦工作不嚴不實，開展黨員幹部「曬曬我家蔬菜包」活動，造成不良影響。長春市委對相關責任人員進行嚴肅處理，市直機關黨工委常務副書記張佐斌被免去職務，市委網信辦主任劉穎受到黨內警告處分。

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通報還指，當前，全市疫情防控工作到了最吃勁、最緊要、最關鍵的階段，各級黨組織和黨員幹部要深刻汲取本次通報問題的教訓，大力發揚「嚴新細實」工作作風，堅決克服形式主義官僚主義，深入了解具體情況，及時發現解決問題，推動疫情防控各項舉措落細落實落到位，切實保障群眾基本生活需求，全力打好長春疫情防控保衛戰。

此前，長春3月29日就買菜難問題向市民致歉，並表示已組織多渠道加大備貨力度。長春市政府副秘書長劉任遠表示，為解決群眾買菜難問題，啟動聯保聯供機制，組織多渠道加大備貨力度。每天有1000噸左右「蔬菜包」直達長春，緩解分揀、配送人員不足問題。

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責任編輯：尹航

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