【中美貿易戰】戴琪：不坐等中國改變 需重建美國製造業基地（更新版）

中美貿易角力持續，美國貿易代表戴琪周三（30日）表示，不能停止推動中國改變，但不能坐等中國改變政策，需要採取更多措施，推動製造業回流美國、並重建製造業基地。

＊15：34 新增中國商務部回應

中國外交部促美停止單邊霸凌和「長臂管轄」行徑，指有關行為損害他國利益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，損人不利己。

商務部冀美理性務實

另外，對於戴琪早前表示，正在準備一種新的對華貿易政策做法，中國商務部發言人束珏婷周四（31日）表示，美國貿易政策和做法應符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。

她強調，中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇。冀美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏的原則，推動中美經貿關係健康穩定發展。目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

不僅施壓中國變革 需捍衛美國經濟利益

綜合外電報道，戴琪表示，美中就中國未能按照第一階段貿易協議履行購買承諾的責任問題進行討論，但這些討論「困難重重」，凸顯美國「放棄老一套做法」的必要性。

她向眾議院籌款委員會表示，未來的戰略不僅是向中國施壓要求變革，還需要大力捍衛美國的價值和經濟利益，使之免受中國經濟政策和做法的負面衝擊。

她指出，3,000億至4,000億美元的中國進口商品徵收關稅，並沒有激勵中國做出根本改變。而為了激勵中國履行採購承諾，所有的選項都在考慮之內。

她說，美國方面還需要採取更多措施，包括在國會通過立法，促進對創新、半導體和製造業供應鏈回歸美國本土的投資。她並敦促國會盡快通過兩黨創新法案，真正提高美國的競爭力。

在北外，外交部汪文斌周三表示，中國是貿易自由化便利化的堅定倡導者，在持續擴大對外開放方面決心堅定。中國一貫支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體系，尊重市場規律，反對保護主義，致力於促進全球經濟和貿易健康穩定發展。所謂「扭曲市場行為」的帽子扣不到中國頭上。

他指出，美方需要停止泛化國家安全概念，停止濫用自身技術優勢和全球金融霸權無理打壓別國企業，停止單邊霸凌和「長臂管轄」行徑。這樣的行為嚴重違背市場經濟原則和國際經貿規則，損害他國利益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，損人不利己。

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責任編輯：林佩怡

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