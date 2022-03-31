澳籍華裔記者成蕾北京受審 澳洲駐華大使被拒旁聽（更新版）

澳洲籍華裔記者成蕾，涉嫌為境外非法提供國家秘密罪，周四（31日）在北京出庭受審。澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）被拒旁聽，他表示這令人深感關切。

＊16：59 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌周四表示，案件涉及國家秘密，有關法院依法不公開開庭審理正當合法，強調有關方面應當切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。

▲ 澳洲籍華裔記者成蕾

據外電報道，在成蕾受審的北京市第二中級人民法院外，有許多身穿制服的警察和便衣安保人員。警察封鎖法院北門附近的區域，檢查記者的證件，並要求他們離開。

傅關漢被拒進入法庭。一名法院工作人員表示，因為該案涉及國家機密，所以審判不能公開。傅關漢離開前向記者表示，這令人深感關切、不滿和遺憾，並對秘密程序的正當性沒有信心。

他表示，成蕾被拘留以來，澳洲方面沒有得到有關其所面臨指控的信息，不能理解為什麼她會被拘留。他稱，將繼續根據兩國之間的領事協議，強烈倡導保護成蕾的權利。

成蕾曾任中國環球電視網（CGTN）的電視主播，2020年8月被扣留，2021年外交部表示她涉嫌為境外非法提供國家秘密罪被批捕，但沒有透露細節。

成蕾的家人表示，相信她是無辜；又指她的兩個孩子和年邁的父母非常想念她，真誠希望能盡快團聚。

中國外交部：涉及國家秘密 不公開審理正當合法

汪文斌周四表示，北京市第二中級人民法院今日一審不公開開庭審理成蕾一案，成蕾及其辯護律師到庭參加訴訟，目前案件正在審理過程當中，法院將擇期宣判。

他表示，根據刑事訴訟法等相關規定，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。而成蕾案件涉及國家秘密，有關法院依法不公開開庭審理正當合法，「如何指摘？」

他強調，中國是法治國家，司法機關嚴格依法審理案件，並充分保障有關人員的各項訴訟權利。有關方面應當切實尊重中國司法主權，不得以任何形式乾預中國司法機關依法辦案。

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責任編輯：林佩怡

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