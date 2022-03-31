彭博：中國地方債發行速度創紀錄 為財政政策發力儲備彈藥

美媒彭博社指，中國各個地方政府正以創紀錄的速度發債，為公共支出的後續發力儲備彈藥。分析師指，這將對今年基建和穩成長起正面促進作用。

彭博匯總數據顯示，首季度新增地方債發行額達1.5萬億元（人民幣，下同），包括新增專項債發行約1.25萬億元，均超過了2020年疫情高峰時創下的同期最高規模。首季度地方債平均票息3.14%，專項債平均票息3.17%，均為2016年四季度以來最低。據財政部預算報告，今年地方政府專項債額度為3.65萬億元，需發債彌補的地方一般財政赤字0.72萬億元，共新增地方債額度4.37萬億元。據此計算，專項債和全口徑地方債新增發行均完成全年進度逾34%。

此外，據人行資產負債表顯示，今年首兩月政府存款累計成長1.17萬億元，升幅創歷史同期最高水平，顯示大量財政資金依然滯留在國庫賬戶上。

中經會議要求「適度超前開展基礎設施投資」後，今年兩會要求政策發力適當靠前，隨著疫情擴大及房地產風險繼續暴露，實現5.5%的GDP成長目標更具挑戰，市場對財政政策發力期待很高。本周的國常會會議指，要抓緊下達剩餘專項債額度，去年提前下達的額度5月底前發行完畢，今年額度9月底前發行完畢。

「今年一季度地方債的發行比較快，肯定對基建和穩成長起到正面的促進作用，從項目啟動、資金到位情況和基礎設施投資的增速已經有所體現了。」光大證券首席金融分析師王一峰指，從微觀調研情況看，穩成長的資金約束在減弱，預計3月數據公佈後，能見基建對於穩成長的良性貢獻，但仍需高頻數據印證。

王指，1至2月財政存款比較高可以理解，一方面去年有1萬多億的專項債資金，加上今年的發行，積累比較多；另一方面有春節因素，不適合工作量的形成，從融資到使用會有時滯。不過「後續要繼續觀察，如果錢到位了一直不用，那是需要考慮其它因素」。

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責任編輯：陳建錫