【內地疫情】管控阻滯貨物跨區域流通 司機在高速口排隊十幾個小時

內地疫情持續，各地防控管制依舊嚴格，有長三角地區的物流司機親述在當下各區域防控管制下的運貨過程，在高速路口排隊長達十幾個小時，貨物跨區域流通受到嚴重阻滯，延緩貨物交付時間。

防疫流程繁瑣重複 影響運輸生意

第一財經引述一從浙江湖州拉1噸重的海綿到滁州市經開區的貨車司機李龍表示，在經過多個道路被攔截後，他當天凌晨2點半就到滁州東高速，一直在高速口堵着，到了晚上7點才出收費站。李龍指，造成擁堵的原因在於新冠肺炎疫情的防疫流程。

李龍表示，出了高速口，需要完成以下流程：一、出示安康碼、48小時核酸報告；二、行程碼，在行程碼帶*之後，需要做新冠病毒抗原檢測；三、在抗原檢測正常後，需要做核酸；四、需要填寫貨物所屬工廠的責任認定書。

在完成這些流程後，防疫人員會給司機一張綠色的通行證。在距離防疫人員不遠處，另一部分工作人員會將綠色通行證收回。

「下了高速到工廠的距離只有幾公里，平常10分鐘的車程，而現在走防疫流程就需要花費1個小時的時間。我的行程碼帶*的地點是『蕪湖』，但並沒有在蕪湖停留，只是過境。」李龍表示，除了高速口，縣與縣之間也需要「闖關」，流程與高速口的流程類似。

對於政府的防疫政策，李龍表示理解，但對於防疫流程的繁瑣重複、信息不透明等現狀希望得以改善。層層防疫影響到李龍的運輸生意，「十幾個小時都能做一單生意了，至少損失幾百塊錢」。

疫情下的物流難題

報道指出，與李龍擁有類似經歷的貨車司機還有很多，這也是新冠肺炎疫情背景下物流難題的一個縮影。

新冠肺炎疫情及由此帶來的管控措施，會阻滯貨物的跨區域流通，延緩貨物交付時間，這一點在貨物樞紐體現得比較明顯。

有業內人士表示，近期疫情對局部地區影響大，中國快遞近80%靠公路貨運完成。現在管制措施中，信息不互通也是一大影響因素，例如在部分地區同省不同市的司機健康碼信息不互通互認。

從物流企業提供的信息看，各地對於物流的管控措施都不同。當前對物流影響較大的問題在於核酸檢測困難、道路通行與園區管理強管控、用工難度增加。同時疫情影響對運輸在途造成不同程度的晚點，影響訂單履約時效。目前存在很多員工排隊太長或下班後無處可以檢測的情況，且駕駛員流動性較大，夜間做核酸困難。

疫情對貨運量的影響較為明顯

西部證券研報顯示，截至本月21日，3月全國主要公共物流園區的吞吐量指數日均值為105.9，按年下降14.9%，較1-2月同比增速回落4.6個百分點；3月主要快遞企業分撥中心的吞吐量指數日均值為99.8，同比下降14.8%，降幅較1~2月擴大5.1個百分點。

截至3月21日，全國3月整車貨運流量指數日均值同比增長2.6%，較1~2月6.2%的增速大幅回落，顯示疫情對貨運量的影響較為明顯。分省數據來看，3月吉林、河北等受疫情影響較為嚴重省份整車貨運流量指數同比回落幅度較大。

在「動態清零」政策未發生變化的情況下，常態化疫情防控推高了物流企業經營成本。據中國物流與採購聯合會披露數據，2021年1-11月，我國重點物流企業物流業務成本增長33.0%，連續多月保持高位增長。

李克強談動態清零：會積累經驗逐步使物流人流有序暢通

江蘇物流公司老闆為省事 半年P圖核酸報告66張被行拘

責任編輯：袁瑋婧