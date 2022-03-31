  • 27°C
香港時間 : 2022331日 (四) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息

經濟脈搏 15:55 2022/03/31

分享：

內地3月以來大面積爆發的新冠疫情未見收斂，國常會喊話穩定經濟的政策要早出快出，加之俄烏戰爭等增加外部不確定性，路透社引述分析人士認為，在此情況下，為保穩增長，中國央行採取進一步寬鬆舉措的緊迫性正在增加，二季度可能再現降準、政策利率降息。

3月官方製造業與非製造業PMI雙雙遜預期

國內多地疫情散發導致局部地區部分企業臨時停產減產，疊加地緣政治不穩定因素導致一些企業出口訂單減少或取消，產需兩端同步走低，最新公布的3月官方製造業與非製造業PMI雙雙遜預期，落入50的榮枯線下，印證經濟下滑的壓力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預計，二季度仍有降準、降息可能。他稱，目前中國內需處於恢復階段，並面臨海外疫情、地緣衝突等不穩定因素及其外溢效應影響，國內需要適度加大政策托底力度。

高盛經濟研究亦指出，隨著地方新冠疫情對經濟增長的阻力加大，以及決策者堅持全年目標，需要更多政策支持的緊迫性增加了；預計會有進一步的貨幣政策寬鬆，包括政策利率和存款準備金率下調。

疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）

疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境

此外，中國今年國內生產總值(GDP)增長目標為5.5%左右，3月開始爆發的境內疫情，以及俄烏戰爭等因素，都增加了目標實現的難度。

新加坡大華銀行料中國今年GDP放緩至4.9%

新加坡大華銀行最新報告稱，能源及原材料價格上漲將壓抑中國內需及外部需求，不利經濟增長，加上新一波新冠疫情出現及隨後的大規模封城，預測中國今年GDP增速將放緩至4.9%，通脹可能升至2.9%，並料出台更多的貨幣寬鬆政策。

中國總理李克強周三主持召開國務院常務會議指出，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大，要把穩增長放在更加突出的位置，穩定經濟的政策要早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，同時制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

人行貨幣政策委員會一季度例會則稱，當前國內經濟面臨「三重壓力」，要強化跨週期和逆週期調節，加大穩健的貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，主動應對。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，從最新一季度貨幣政策例會表述來看，人行會將重點放在信貸寬鬆上。二季度主要工具可能是增加貸款額度，並降低再貸款和再貼現利率。

他指出，小型銀行有可能迎來新的一次存款準備金率的下調，4月是觀察這些舉措能否出台的重要窗口。

中信證券固定收益研究團隊報告也表示，地緣政治衝突影響，以及貨幣政策「為實體經濟提供更有力支持」等需求之下，進一步貨幣政策寬鬆似乎合情合理，但下調政策利率並非是「唯一選擇」。從人行2022年第一季度例會表態來看，「著力穩定銀行負債成本」以及「發揮貸款市場報價利率改革效能」都是壓降社會融資成本的有效途徑。

人行：構建金融有效支持實體經濟的體制機制 加大穩健貨幣政策實施力度

人行上海分行：不得盲目抽貸斷貸 確保產業鏈供應鏈穩定運行

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）
今日
疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
2022/03/29
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
人行：構建金融有效支持實體經濟的體制機制 加大穩健貨幣政策實施力度
2022/03/30
人行：構建金融有效支持實體經濟的體制機制 加大穩健貨幣政策實施力度
疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境
今日
疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境

你可能感興趣

疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）
今日 13:09
疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
16:29 2022/03/29
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
人行：構建金融有效支持實體經濟的體制機制 加大穩健貨幣政策實施力度
20:45 2022/03/30
人行：構建金融有效支持實體經濟的體制機制 加大穩健貨幣政策實施力度
降準 疫情 LPR 貨幣政策 經濟 GDP 中國人民銀行 通脹 政治 地緣政治

下一篇文章

彭博：中國地方債發行速度創紀錄 為財政政策發力儲備彈藥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
蘋果考慮擴大內存芯片供應商名單 有意將中國企業納入其中
蘋果考慮擴大內存芯片供應商名單 有意將中國企業納入其中
疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）
疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）
美要求中企完全遵守審檢 中證監：中美有意願解決審計監管分歧
美要求中企完全遵守審檢 中證監：中美有意願解決審計監管分歧
內地收緊直播行業監管 不得通過虛假營銷等誘導消費者打賞（第二版）
內地收緊直播行業監管 不得通過虛假營銷等誘導消費者打賞（第二版）
【內地疫情】科創板和創業板多個IPO項目被擱置 影響600億元籌資
【內地疫情】科創板和創業板多個IPO項目被擱置 影響600億元籌資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款