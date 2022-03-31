國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息

內地3月以來大面積爆發的新冠疫情未見收斂，國常會喊話穩定經濟的政策要早出快出，加之俄烏戰爭等增加外部不確定性，路透社引述分析人士認為，在此情況下，為保穩增長，中國央行採取進一步寬鬆舉措的緊迫性正在增加，二季度可能再現降準、政策利率降息。

3月官方製造業與非製造業PMI雙雙遜預期

國內多地疫情散發導致局部地區部分企業臨時停產減產，疊加地緣政治不穩定因素導致一些企業出口訂單減少或取消，產需兩端同步走低，最新公布的3月官方製造業與非製造業PMI雙雙遜預期，落入50的榮枯線下，印證經濟下滑的壓力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預計，二季度仍有降準、降息可能。他稱，目前中國內需處於恢復階段，並面臨海外疫情、地緣衝突等不穩定因素及其外溢效應影響，國內需要適度加大政策托底力度。

高盛經濟研究亦指出，隨著地方新冠疫情對經濟增長的阻力加大，以及決策者堅持全年目標，需要更多政策支持的緊迫性增加了；預計會有進一步的貨幣政策寬鬆，包括政策利率和存款準備金率下調。

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此外，中國今年國內生產總值(GDP)增長目標為5.5%左右，3月開始爆發的境內疫情，以及俄烏戰爭等因素，都增加了目標實現的難度。

新加坡大華銀行料中國今年GDP放緩至4.9%

新加坡大華銀行最新報告稱，能源及原材料價格上漲將壓抑中國內需及外部需求，不利經濟增長，加上新一波新冠疫情出現及隨後的大規模封城，預測中國今年GDP增速將放緩至4.9%，通脹可能升至2.9%，並料出台更多的貨幣寬鬆政策。

中國總理李克強周三主持召開國務院常務會議指出，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大，要把穩增長放在更加突出的位置，穩定經濟的政策要早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，同時制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

人行貨幣政策委員會一季度例會則稱，當前國內經濟面臨「三重壓力」，要強化跨週期和逆週期調節，加大穩健的貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，主動應對。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，從最新一季度貨幣政策例會表述來看，人行會將重點放在信貸寬鬆上。二季度主要工具可能是增加貸款額度，並降低再貸款和再貼現利率。

他指出，小型銀行有可能迎來新的一次存款準備金率的下調，4月是觀察這些舉措能否出台的重要窗口。

中信證券固定收益研究團隊報告也表示，地緣政治衝突影響，以及貨幣政策「為實體經濟提供更有力支持」等需求之下，進一步貨幣政策寬鬆似乎合情合理，但下調政策利率並非是「唯一選擇」。從人行2022年第一季度例會表態來看，「著力穩定銀行負債成本」以及「發揮貸款市場報價利率改革效能」都是壓降社會融資成本的有效途徑。

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責任編輯：蒯宇澄

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