【內地疫情】福建漢核檢初陽後坐動車離開上海 被立案偵查

一名福建男子在上海某醫院核酸檢測初篩陽性後，購票乘動車離開上海到達莆田動車站，後乘坐網約車回家。該男子乘坐的動車同車廂外省市201人被列為密切接觸者，他的妻子和一個網約車司機亦受感染。男子涉嫌妨害傳染病防治，公安機關已立案偵查，並採取刑事強制措施。

據福建省莆田市涵江區應對疫情工作指揮部通報，3月29日，涵江區在對外省市返莆人員進行核酸檢測時，發現曾某（男，涵江區人）初篩陽性，經複核為確診病例。

通報稱，曾某3月15日前往上海市某區，25日出現咳嗽、流涕症狀，27日在上海某醫院核酸檢測初篩陽性，28日上午接到上海相關單位通知核酸複查後拒不配合，在明知可能已感染新冠病毒的情況下，於28日上午購票乘D3205次動車離開上海到達莆田動車站，後乘坐網約車回家，造成其乘坐的動車同車廂外省市201人密接，在莆田導致其妻子李某、網約車司機趙某感染新冠病毒、10人密接、47人次密接的嚴重後果，其行為違反了疫情防控相關規定，給疫情防控工作造成嚴重影響。

根據相關法律規定，曾某涉嫌妨害傳染病防治罪，公安機關已依法對其立案偵查並采取刑事強制措施。

【內地疫情】管控阻滯貨物跨區域流通 司機在高速口排隊十幾個小時

【內地疫情】涉隱瞞行程、逃避防疫檢查 遼寧省處罰近百貨車司機

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道