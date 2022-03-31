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美軍F35與中國殲20近距相遇 國防部斥嚴重破壞兩軍互信

國情動向 16:33 2022/03/31

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日前美軍F-35曾與中國殲-20戰鬥機在東海上空近距離接觸，中國國防部今日（31日）回應稱，美軍艦機對華高頻度抵近偵察和挑釁懾壓，嚴重破壞中美兩軍互信，又強調，解放軍始終敢於亮劍。

早前報道指，美國太平洋空軍司令肯尼斯·威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）在3月15日的一場線上討論中表示，中方殲-20飛得非常漂亮。他透露，美軍的F-35最近在東海上空與殲-20進行了相對近距離的接觸——並不是交鋒（engagement）。「殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻。中國空軍在東海空域還有一些其他機型，他們的飛行指揮和控制都非常優秀。」

在北京，國防部發言人吳謙今日表示注意到美方言論。他指，近年來，中國軍隊武器裝備建設，包括空軍主戰裝備建設取得長足進步，但還有不少發展的空間，對此中方是有清醒認識的。

吳謙批評，長期以來，美軍艦機對華進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁懾壓，嚴重破壞中美兩軍互信，嚴重危及雙方艦機和人員安全，中方對此堅決反對。

人民空軍肩負着保衛國家領空安全的神聖職責。必須強調指出，在捍衛國家主權安全問題上，中國人民解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍的。

【兩會2022】國防部：對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉 絕不姑息、露頭就打

國防部：「台獨」挑釁一日不止 解放軍行動一刻不停

責任編輯：袁瑋婧

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