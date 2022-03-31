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內地清明假期機票價格為近三年最低 燃油附加費再上漲

經濟脈搏 16:38 2022/03/31

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清明假期將至，內地多家在線旅遊平台清明出遊預測顯示，今年清明期間各類旅行產品價格都是近年來小長假的低點，清明或成近3年性價比最高小長假。其中，機票均價較去年同期下降近4成，為近3年最低點。

線上旅遊平台截圖

據中新社報道，清明假期期間，熱門線路中出現眾多1折機票，裸票價格在百元（人民幣，下同）左右。4月3日，成都-南京機票價格為148元，廣州-合肥機票價格為181元，北京-重慶機票價格為185元，而這樣的情況不只是在假期期間，多地的機票價格出現了貫穿整個四月的低價。

飛滬航班取消 中國留學生滯留瑞士、德國機場 高喊「我們要回國」

【東航墜機】多地機票跳水 上海飛往多地僅不足百元

燃油費再加價

此外，據海南航空、東方航空、大新華航空等國內航空公司通知，自2022年4月5日(含)起，調整燃油附加費收取標準。

調整之後的國內航線燃油附加費收取標準為：800公裏(含)以下航段，每位旅客收取50元；800公裏以上航段，每位旅客收取100元。

燃油附加費調整

按照此次燃油附加費的調整，在不包括國產飛機免基建費的情況下，成人票國內線出行附加成本將從100元起步，800公裏以上的航線，機場建設費加上燃油費將達到150元。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，此次燃油附加費調整是由於油價上漲導致3月份調整燃油附加費之後，平均每張機票燃油附加費支出環比2月增長一倍。3月27日，全國民航將開始執行2022年夏秋航季航班計劃，換季以後國內航司短航線比例減少，換季之後航距被拉長，一定程度上減輕航油燃油價格上漲帶來的成本。

責任編輯：李冰琪

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