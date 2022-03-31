商務部：疫情致外貿企業面臨較大經營壓力 狠抓穩外貿政策

內地新一波本土疫情，導致多地停工產；商務部發言人束玨婷表示，從目前反映情況看，部分外貿企業受疫情影響，面臨生產經營受阻、物流運輸不暢等階段性問題。同時，原材料成本上漲、跨境海運不暢、供應鏈瓶頸等問題尚未根本緩解，外貿企業特別是中小微企業仍面臨較大經營壓力。

束玨婷表示，密切關注本輪疫情對外貿企業、特別是對中小微外貿企業的影響。商務部將會同相關部門和地方，繼續全力落實穩外貿政策見效，落實減稅降費措施，持續優化營商環境，著力推動疏導物流運輸瓶頸，保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，同時，指導地方結合本地實際出台有針對性的支持舉措，共同幫助外貿企業更好應對風險挑戰。

反對美濫用國家力量 打壓中企

此外，美國聯邦通訊委員會將中國電信美洲公司與中國移動國際（美國）有限公司，列入對美國國家安全構成威脅的黑名單，商務部重申，堅決維護中國企業合法權益。

束玨婷表示，已註意到相關報道，美方泛化國家安全概念，在缺乏事實依據情況下，將中國企業列入所謂不可信供應商清單，濫用國家力量，對企業進行制裁打壓，違背基本市場原則和公認國際經貿規則，損害中國企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益。中方對此堅決反對，促請美方立即糾正錯誤做法。

責任編輯：蒯宇澄

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