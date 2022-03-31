美再起訴一名中國公民 涉為「獵狐行動」提供名單

美國紐約南區法院周三（30日）對一名中國男子提起刑事訴訟，指控他曾參與中國政府的「獵狐行動」，並向北京提供其認定是「逃犯」名單。

美媒引述法庭文件指，45歲的中國公民孫海鷹從2017年2月至今年2月期間，在美國作為中國政府代理人行事，曾對「獵狐行動」的目標施壓及收集信息，並向在一家美國公司工作的家偵探提供了35名被中國政府認定為「逃犯」的個人資料，包括一名曾在中國生活及工作，但後來被控挪用公款的美國公民。

該美國人2018年6月在中國的新聞媒體上被公開身份，其當時懷著孕的女兒、案件的第二受害人，被扣留在中國長達8個月的時間。另外，孫還被指曾與一名美國當地的執法人員合作，在紐約市尋找行動目標、即案件的第三受害人見面。孫向其作出威脅，如不服從要求，中國政府將採取報復行動。

根據訴狀，孫被控密謀充當外國政府的代理人而未告知美國司法部長等2項罪名，2罪最高分別可判處5年及10年有期徒刑。

美國去年突擊拘捕及起訴多名據稱參與「 獵狐行動」的人士，中國外交部當時反駁， 打擊跨國犯罪、開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業，得到國際社會廣泛認同。 中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，有關行動無可非議。

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責任編輯：陳建錫