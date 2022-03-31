內地手機出貨量大跌背後 00後：4年沒換手機

內地近月手機出貨量大跌，內地傳媒探討背後原因之一，是消費者換機意願下降，一是手機賣得越來越貴、二是手機沒有變革式創新，都難以激起購物慾。更有00後表示已4年沒換手機，「只要能用就不用換」，希望慳得就慳。

中國信通院近日發布，2月國內手機市場總體出貨量1486.4萬部，按年下降31.7%。據路透路透測算，2月按月跌幅約55%。

內地《財經天下》周刊報道，過去大多數年輕人有「換機焦慮」，似乎不換手機就跟不上時代潮流，害怕被看不起就省吃儉用，只為擁有最新款手機。然而，「換機焦慮」發生改變，消費者的換機周期變長。

換機周期拉長 手機創新令人失望

報道引述一名從業20多年的經銷商稱，2014年到2018年，是手機消費的黃金時期，消費者平均一年多就換一次手機，惟近年消費者換機周期已延長到28到30個月。

行業分析公司Counterpoint發布的數據顯示，目前用戶的平均換機周期已超31個月。市場研究機構Strategy Analytics則稱，中國用戶的平均換機周期為28個月。

有00後大學生稱，她現在用的蘋果手機是4年前父母送她的開學禮物，而4年來她從沒想過換手機，即使中途手機電池有問題，也沒有動搖過。她解釋，手機只要能用就不用換，因未畢業不想給父母增加負擔，因此日常生活中能省則省。

另一名00後也稱，近4年沒有換過手機，懶得換手中的華為nova3i ，主要是怕麻煩過資料等，能不換就不換。

有85後果粉從iPhone 4開始，每年都會第一時間買iPhone嚐新，但iPhone XS後就停止了，指其電話仍有90幾GB，還能再用幾年。其認為，蘋果後來推出的iPhone 11、12及13等機型，都令人失望，「功能小修小補，外觀大同小異，看完就沒了買的慾望。」

消費者呻愈賣愈貴

創新不足之外，手機愈賣愈貴也是不願換手機的原因之一。Canalys報告指出，去年智能手機平均售價按年上漲10%。Counterpoint的數據顯示，中國市場手機的平均售價已經從過去的1500到2000元（人民幣，下同），增長至2700元到3000元。

有消費者更吐槽，以前花1999元能買到搭載最新旗艦芯片的高端手機，現在花1999元，只能買到塑料中框、性能不如老旗艦、處處透出妥協氣息的中端手機。

內地網民反應：

首先是這幾年疫情影響下很多行業衝擊比較大，經濟情況沒有那麼好，重要的是壓根不知道換什麼，至少在我個人圈子裡大家就認華為和蘋果兩個品牌。 性能過剩，沒有革命性的功能出現，只要不壞，就沒有換機慾望。 有錢的一換換整個生態，沒錢的用五六年也不在話下。 沒錢唄，消費漲得這麼快，但是手機也沒啥創新一個賣一萬，打擾了。

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責任編輯：林佩怡

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