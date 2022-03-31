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滬指首季挫逾一成 高盛劉勁津：A股已見底

經濟脈搏 16:56 2022/03/31

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國內多地疫情散發導致局部地區部分企業臨時停產減產，內地3月製造業PMI數據差過預期，A股滬綜指周四（31日）小幅收低，首季度則大跌逾一成。

滬綜指收跌0.4%，至3,252點，本季度跌10.6%。深成指收跌1.2%，首季累挫18.4%。創業板指數收挫1.4%，本季度跌20%。

軍工、通信板塊本季度領跌。中證5G通信主題指數收低2.1%，本季度挫28.2%；中證中航軍工主題指數跌2.4%，本季度挫26%。

疫情+內房危機 市場擔心內地經濟情況

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場比較擔心內地總體的經濟情況，一個是疫情的影響，另外內房的危機還不算正式過去。他稱，雖然近期官方有一些刺激內房的措施出台，但是從1月和2月的銷售數值來看，內房還沒有一個很明確的改善的情況。

伍禮賢並指，中概股監管方面，雖然之前內地還有美國都提到，大家都往比較積極的方向邁進，但現在實質上的措施或者俱體內容還沒有出來，這也是市場憂慮的原因之一。預計未來一周上證指數可能在3,200至3,280點附近這個區間進行一段時間的整固。

本月看，滬指曾於3月15日錄得逾兩年最大單日跌幅，並創超20個月收盤新低。俄烏局勢、美聯儲加息、中概股退市風險等因素令A股承壓。次日國務院金融委召開專題會議向市場發出一系列積極信號，股市大幅反彈。

中國副總理、金融委主任劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議指出，在當前的複雜形勢下，統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，保持資本市場「平穩運行」。

據中國證券報，高盛首席中國股票策略師劉勁津日前受訪時表示，A股3月15日已見底，大概率不會二次探底。從目前到年底，大概有20%左右的回報。

劉勁津認為，中長期可關注新能源汽車等成長性股票；短期來看，與基建相關的板塊投資機會猶存。

疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）

國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息

責任編輯：蒯宇澄

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