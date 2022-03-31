【神州快訊】郵儲銀行2011年淨利潤增18.99% 資產质量保持行業領先

3月30日，中國郵政儲蓄銀行（下稱「郵儲銀行」，股票代碼：601658.SH，1658.HK）發布2021年年度報告。年報顯示，2021年，郵儲銀行實現營業收入3,187.62億元（人民幣，下同）（中國企業會計準則，下同），同比增長11.38%；淨利潤765.32億元，同比增長18.99%；中間業務收入220.07億元，同比增長33.42%。

郵儲銀行保持優異的資產質量。年報顯示，截至2021年末，郵儲銀行不良貸款率0.82%，較上年末下降0.06個百分點；撥備覆蓋率418.61%，較上年末提高10.55個百分點，風險抵補能力持續提升；核心一級資本充足率9.92%，較上年末提高0.32個百分點，資本充足率14.78%，較上年末提高0.90個百分點，資本實力不斷增強。

郵儲銀行保持零售戰略定力，加速成長和前進，目前資產規模達12.59萬億元，擁有近4萬個網點。未來，郵儲銀行將進一步在科技賦能、體制改革、模式創新等方面邁出更大步伐，建立並不斷擴大新的「郵儲優勢」。

綠色貸款餘額增32.52% 打造一流綠色普惠銀行

作為一家以綠色為「底色」的銀行，郵儲銀行明確提出，建設一流的綠色普惠銀行、氣候友好型銀行和生態友好型銀行，助力國家實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。

2021年，郵儲銀行在發展綠色金融方面亮點頻頻——對標國際準則，正式採納負責任銀行原則(PRB)，成為氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）支持機構，不斷提升環境與氣候相關信息披露質量；積極申請碳減排支持工具，重點支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展；創新可持續發展掛鉤債券融資計劃、可持續發展掛鉤貸款等產品；全面強化「金睛」信用風險監控系統在環境氣候風險管理中的應用，推動457家企業客戶完成碳核算；累計成立碳中和支行、綠色支行和綠色金融部門等綠色金融機構10家。

數據顯示，截至2021年末，郵儲銀行綠色貸款餘額3,722.94億元，較上年末增長32.52%；綠色債券投資餘額231.14億元，綠色債券承銷規模68.50億元。2021年，郵儲銀行獲得明晟公司（MSCI）ESG評級A級，為中國銀行業領先水平；在國際金融論壇（IFF）第2屆「全球綠色金融獎」評選中，獲評「全球綠色金融獎——創新獎」。

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