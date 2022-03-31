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前司法部長傅政華遭雙開 涉參加孫力軍政治團夥

國情動向 17:53 2022/03/31

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據中紀委網站通報，前司法部部長、全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華，涉嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍、公職），終止其十九大代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

通報指出，傅政華政治野心極度膨脹，參加孫力軍政治團夥，又在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一。

據中紀委通報，經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私。

危害黨的集中統一 長期結交多名「政治騙子」

通報指出，傅政華在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響。又長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查。

反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」

公安部前副部長孫力軍被提起公訴 涉受賄等3項罪名

傅政華又被指，無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

涉嫌受賄 性質特別惡劣

通報指出，傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。

67歲的傅政華，歷任北京市公安局長、公安部副部長、中央政法委委員、中央610辦公室主任等，2018年至2020年任司法部長。在擔任公安部副部長期間，曾負責調查前政治局常委周永康案等案件。去年10月，傅政華涉嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

前公安部常務副部長、司法部部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法

責任編輯：林佩怡

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