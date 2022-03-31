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中國證實與所羅門群島草簽安全合作框架協議 不容外部干涉

國情動向 19:14 2022/03/31

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中國外交部周四（31日）證實，周三（30日）已與所羅門群島草簽《中所雙邊安全合作框架協議》，強調這是兩個主權獨立國家的正當權利，符合國際法，不容外部干涉，並指中所安全合作不針對任何第三方。

所羅門群島方面周四亦發表聲明，指中所已草簽兩國雙邊安全合作框架的內容。據報協議正在等待兩國外長簽署。

待兩國外長簽署 澳紐美表擔憂

此前，澳洲、新西蘭和美國，對於中國和所羅門群島之間可能達成的安全協議，表示擔憂。據洩露的草案顯示，該協議涵蓋可允許中國海軍艦艇在所羅門群島後勤補給，外界憂慮有潛在區域軍事化。

中國外交部發言人汪文斌周四證實中所草簽協議時，未有透露協議細節。但他強調三點，第一，中所開展安全合作基於相互平等、互利共贏的原則，是中所全面合作的應有之義，也是兩個主權獨立國家的正當權利，符合國際法和國際慣例，不容外部干涉。

中國外交部發言人汪文斌（資料圖片）

傳所羅門群島擬允中國艦艇在當地補給 澳洲表關注

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他表示，第二，中所簽署安全合作協議，旨在深化雙方在維護社會秩序，保護人民生命和財產安全，人道主義援助，自然災害應對等領域的合作，有利維持所社會穩定、促進地區和平穩定、增進地區國家共同利益。

他提到，去年11月所羅門群島發生社會騷亂後，應所方請求，中方向所提供了多批警用物資援助，並派出臨時警務顧問組幫助所警方加強能力建設。並稱事實證明，這些合作舉措取得了積極成效，受到所政府和人民的真誠歡迎。

京：中所安全合作不針對第三方 

第三，他指中所安全合作不針對任何第三方，與所同其他國家合作互不衝突，可對地區現有合作機制形成有益補充。

汪文斌指出，太平洋島國是國際合作的大舞台，不是哪個國家的後院，更不是大國博弈的競技場。有關方面應當客觀理性看待中所安全合作，停止發表不負責任的言論，挑撥阻撓和破壞中國同島國友好關係的圖謀，不得人心，也不會得逞。

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責任編輯：林佩怡

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