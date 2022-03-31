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上海疫情下海空交通受阻 全球最大貨櫃港陷「半癱瘓」

經濟脈搏 19:23 2022/03/31

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上海「封城」嚴重影響海空運輸，作為全球最大貨櫃港的上海港，據報大幅收緊核酸檢測要求，運作陷入半癱瘓；在「非必要不離滬」要求及嚴格的防控措施下，往返當地的航班亦大面積取消。分析指，這將擾亂周邊航運，或導致未來數周出現貨櫃短缺，並使航運成本大幅反彈。

根據最新規定，涉上海港進港運輸的貨櫃車車輛，需持有上港集團發放的電子防疫通行證。申請通行證條件是，司機需持有48小時內核酸檢測陰性證明。

內媒財新網30日引述航運企業指，措施對港口運轉開始產生直接影響，上港集團雖允許車輛持證進入，但當前核酸檢測能力不足，加上部分司機為免返遭強制隔離而拒開往上海，進港司機愈來愈少，對貨物出口影響較大，「實際操作上已是半癱瘓狀態」。外媒亦引述業內人士指，許多司機更擔心的是無法返程。

部分貨船已選擇改道至寧波，但當地日前也傳出核酸陽性個案，情況並不明朗。數據顯示，在上海和寧波港外停泊的貨船，數日內已從120艘急增至168艘。

去年全球10大繁忙港口，中國佔了其中7個。上海港貨櫃吞吐量突破4700萬個，連續12年位居全球第一，寧波舟山港、深圳港分別排第3及第4。

航運成本或被推高

丹麥航運業巨頭馬士基（Maersk）在28日上海實施「分區封城」時，已宣布關閉當地所有倉庫5日，部分場站停開至另行通知。該集團當時警告，約30%進出上海的卡車運輸受嚴重影響，貨物運送時間延長，運輸成本可能上揚，包括繞道和高速公路費用。瑞士物流公司德迅（Kühne + Nagel）宣布把一些原定往上海的貨船改道，空運貨物則轉至鄭州。分析指，進一步升級至「全域靜態管理」，恐導致未來數周出現貨櫃短缺，使航運成本大幅反彈。

30日往返浦東、虹橋機場的國內外航班錄得約九成取消。內媒指，封控區運輸工具受影響，到機場上班的人手不足，加上「非必要不離滬、非必要不來滬」呼籲，航班數大量減少。

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責任編輯：陳建錫

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