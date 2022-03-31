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【東航墜機】習近平：盡快查明原因 追究直接責任人員責任

國情動向 20:02 2022/03/31

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中共政治局常務委員會今天（31日）在會議上聽取東航空難應急處置情況匯報時強調，發展決不能以犧牲安全為代價。對於因責任不落實等導致發生事故的人士，會議也要求追究直接責任人員和相關領導的責任。

據央視報道，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。會議強調，對於這次事故導致機上132名人員不幸遇難深感痛心，並說善後處置、事故調查等工作目前正在有序進行。

會議強調，要深入細緻做好善後處置工作，再接再厲、善始善終。要繼續做好遇難者遺骸遺物整理、移交等工作，給逝者以尊嚴、給家屬以慰藉。要加大遇難者家屬幫扶救濟工作力度，讓遇難者家屬安心。

各有關方面要科學有序開展事故調查，組織各方面專家綜合分析飛機數據和各類物料證據，盡快查明事故原因和性質。要平穩有序做好後續信息發布工作，按照及時、準確、公開、透明原則，持續發布信息，積極回應社會關切。

會議要求，堅持統籌發展和安全，發展決不能以犧牲安全為代價，各方面一定要深刻吸取教訓、舉一反三，進一步健全安全生產責任制，抓好安全生產責任落實，在全國全面開展安全生產專項大檢查，全面排查整治風險隱患，最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定。因責任不落實、措施不到位、排查整治流於形式等導致發生事故的，不僅要追究直接責任人員的責任，對相關領導也要嚴肅追責問責。

【東航墜機】民航局：東航飛行事故主要搜救任務已基本完成

【東航墜機】美方調查人員獲發中國簽證 冀本周來華

責任編輯：蒯宇澄

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