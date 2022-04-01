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【內地疫情】昨增7229宗本土感染 上海佔4502宗 收緊離滬檢測要求 

社會熱點 09:27 2022/04/01

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內地此輪本土疫情來勢兇猛，昨（31日）增1787宗確診及5442宗無症狀感染，重災區上海增358宗確診及4144宗無症狀感染。上海繼續強化「非必要不離滬」，自4月2日零時起，離滬人員除須持有48小時內核檢陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。

離滬須持核酸檢測、抗原檢測陰性證明

上海市疫情防控工作領導小組辦公室昨晚發布消息指，為遏制疫情擴散蔓延，保障人民群眾生命安全和身體健康，上海市繼續強化「非必要不離滬」。自4月2日零時起，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。本市機場、碼頭、火車站以及高速公路等將開展離滬人員核酸和抗原檢測結果查驗。

對於無法提供核酸和抗原檢測相關證明材料的，現場予以勸返，不得離滬。

另外，3月28日起，上海以黃浦江為界，分兩批開展核酸篩查。當局宣布，原定今日清晨五時解封的浦東、浦南及鄰近區域，實行分區分類，網絡化管理。其中封控區足不出戶，有感染者的樓宇採取14天封閉管理，其他地區劃為管控區或防範區，餐飲經營場所暫停堂食。

商業區浦西今天起封控，全面展開核酸篩查，當局指涉及1600萬人，情況更為複雜，區域內地鐵等公共交通將全面暫停4天。

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責任編輯：尹航

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