【中美貿易戰】戴琪：美中談判不尋求達成新協議 重心擴展到這些

美國貿易代表戴琪周四（3月31日）表示，美國與中國就貿易行為談判時，不尋求達成新的協議，而是要解決北京「不公平」的貿易做法。

中國商務部表示，中美合作是唯一正確的選擇，希望美方採取理性務實的對華經貿政策。目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

▲ 美國貿易代表戴琪

法新社報道，美中正就兩年前的第一階段貿易協議進行談判。戴琪向參議院財政委員會表示，她與北京在遵守協議上的談判「非常艱困」。

更廣泛行動 遏制中國墮斷市場

她認為，不一定要在下個階段尋求達成另一項協議，而是將面對中國挑戰的重心，從中國在第一階段做出的承諾和遵守狀況，擴展到第一階段未涵蓋的議題上。

戴琪指出，貿易代表辦公室將在前特朗普政府對華關稅戰目標，即中國的技術轉讓政策和知識產權盜竊的基礎上，採取更廣泛行動，以遏制中國「有行業針對性的做法」，稱看到中國一次又一次地通過這些做法壟斷關鍵行業市場。

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戴琪近日頻頻談及中美貿易關係，中國商務部周四指出，美國作為世貿組織成員，應該使其貿易政策和做法符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。

另外，美國民主黨和共和黨參議員，批評拜登政府旨在對抗中國的印太經濟計劃，不包括降低關稅的自由貿易協定。戴琪表示，印太經濟框架不會降低成員國的關稅，但仍將為促進貿易和市場准入，提供有經濟意義的成果。

她也拒絕透露是否會邀請台灣加入該框架，這遭致參議院的批評，稱將台灣排除在外將錯失機會。

責任編輯：林佩怡

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