中歐峰會今舉行 歐盟將促華勿在烏克蘭戰爭中助俄 京回應（更新版）

歐盟和中國領導人今日（1日）將舉行兩年來的首次峰會，歐盟急欲得到中方保證既不會向俄羅斯提供武器，也不會幫助俄羅斯規避西方的制裁。

*16：49 新增中國外交部回應

中國外交部表示，此次中歐領導人會晤意義重要，希望歐方同中方相向而行，確保會晤順利成功舉行。重申中國堅持獨立自主的和平外交政策，根據事情的是非曲直做出自己的判斷；各國不應強迫別人選邊站隊，尤其要抵制冷戰思維。並稱現在的問題不是誰要幫俄繞過制裁，而是包括中國在內的各國同俄的正常貿易往來，已受到不必要損害。

中國國家主席習近平和國務院總理李克強今日將與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），以視訊方式舉行第23次中國－歐盟領導人會晤。

據路透社報道，接近峰會籌備工作的歐盟官員罕見地公開表示，對俄羅斯的任何幫助都將有損中國的國際聲譽，並危及中國與其最大貿易夥伴--歐洲和美國的關係。

一位歐盟官員說，中國對俄羅斯的立場將是周五會議上很關鍵的問題。另一位官員指出，中國去年與歐盟和美國的貿易佔了其全球貿易的逾四分一，而與俄羅斯的貿易僅佔2.4%。

「我們是要延長這場戰爭、還是合力結束這場戰爭？這是本次峰會的基本問題」，這位官員說。

中國外交部長王毅本周重申中國呼籲和平談判，並補充說回應各方的合理安全關切。

外交部：與俄正常貿易往來 已受不必要損害

外交部發言人趙立堅今日表示，當前國際形勢動盪加劇，不確定性明顯上升，中歐作為兩大全球力量，保持戰略溝通，增進戰略互信，拓展合作共識，有助推動中歐關係持續健康發展，也為國際局勢注入穩定性和正能量。此次中歐領導人會晤意義重要，希望歐方同中方相向而行，確保會晤順利成功舉行。

關於烏克蘭問題，趙立堅重申，中國堅持獨立自主的和平外交政策，根據事情的是非曲直做出自己的判斷。中方一直以自己的方式為緩解局勢，推動和談，防止人道主義危機，發揮建設性作用。同時各國都有權獨立自主地決定自身外交政策，不應強迫別人選邊站隊，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法，尤其要抵制冷戰思維、陣營對抗。中國和包括發展中國家在內的很多國家對這一問題持相同立場。

中國一貫反對單邊制裁，現在的問題不是誰要幫助俄繞過制裁，而是包括中國在內的各國同俄的正常貿易往來，已受到不必要損害。還有一些勢力企圖借制裁激化矛盾，分裂世界。

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責任編輯：尹航

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