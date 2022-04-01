花旗：封控延長等 或拉低中國季度GDP增速近1個百分點

內地新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，彭博引述花旗集團分析師周四（3月31日）發表的報告認為，封控時間延長及隔離措施收緊，可能會拉低中國第二季度GDP增速多達0.9個百分點。

報告指出，如果疫情未能在4月控制住，或上海未能如期完成兩階段封鎖，經濟影響可能會擴大。而未來若再有疫情爆發，會對今年餘下時間的經濟增長構成風險。

服務業至少到4月

彭博報道，截至3月底，佔中國GDP約30%的地區，仍為中高風險地區。上海、吉林和長春的封控措施持續至第二季。花旗分析師表示，中高風險地區服務業受到的影響，至少會持續到4月。

分析師估計，鑒於疫情傳播範圍廣泛，這波疫情將拉低首季GDP增速1個百分點。彭博調查普遍預測是首季經濟增長4.4%，二季度增長4.6%。國家統計局將於4月18日發布第一季GDP數據。

受疫情影響，3月官方、財新製造業PMI均陷入收縮區間，供給收縮，需求承壓，外需也有所惡化。

總理李克強日前主持召開國務院常務會議指出，國內經濟下行壓力加大，穩定經濟的政策要早出快出。分析師認為，為保穩增長，人行將採取進一步寬鬆舉措的緊迫性正在增加，二季度或再現降準、政策利率減息。

內地3月財新製造業PMI錄48.1 為2020年3月首輪疫情防控以來最低

疫情影響產需走低 內地3月製造業PMI錄49.5

責任編輯：林佩怡

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