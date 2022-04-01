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俄烏戰事令中國面臨尷尬問題？ 李顯龍這樣說

國情動向 12:22 2022/04/01

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正在訪問美國的新加坡總理李顯龍表示，俄羅斯入侵烏克蘭令中國面臨「尷尬的問題」，因為這違背北京一貫堅持的領土完整、主權和不干涉內政原則。不過，李顯龍認為，在亞太區域，中國不會因為拒絕疏遠俄羅斯而付出代價。

中方曾強調，在島克蘭問題上，中方立場客觀公正。國務委員兼外長王毅近日也表示，烏克蘭危機爆發以來，中方立足是非曲直，堅持獨立自主，恪守客觀公正。

中國不會因沒疏遠俄羅斯 在亞太付出代價

綜合外媒報道，李顯龍周三（3月30日）出席智庫美國外交關係協會的活動時，提到俄島局勢。他認為，這讓中國面臨尷尬的問題，因為在烏克蘭問題上，中國非常珍視的原則，領土完整、主權和不干涉，都遭到破壞。

他認為，如果可以這樣對待烏克蘭，頓巴斯可以被當作是飛地，那「中國非漢族的其他地區？」他稱這是一個非常困難的問題。

另外，李顯龍指出，亞太地區域內所有國家，都擔心主權和聯合國憲章的原則，但同時希望與中國保持關係，而且其中一些國家也與俄羅斯有重要的關係，比如印度。他不認為在該地區，中國拒絕與俄羅斯保持距離會為讓它付出代價。

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非北京「耳語者」 與華脫鉤美會承擔巨大經濟成本

至於中美關係，李顯龍認為，烏克蘭局勢發展勢必對中美關係產生重大影響。他指中美關係已經緊張了，而大家希望有了拜登和習近平的最高層接觸，會做出理性的判斷並維持關係，即不要變得比現在更糟了。

李顯龍又表示，自己並不是北京的耳語者，強調新加坡是以華裔為主，多種族、多宗教的東南亞國家，擁有獨立的國家利益和優先事項。

李顯龍在回答一個有關全球化的問題時，若打算把中國完全切割出去，「你打不死它，而你自己也會受重傷」。

他還提醒，一旦和中國脫鉤，美國會承擔巨大的經濟成本。中國是美國最大的貿易夥伴之一和許多美企的製造基地；這些鏈接一旦斷裂，美國也會受到傷害。

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責任編輯：林佩怡

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