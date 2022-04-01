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美媒：上海一老年護理醫院傳爆疫 護工指有屍體被抬走

社會熱點 13:29 2022/04/01

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上海新冠肺炎疫情嚴峻，《華爾街日報》引述知情人士報道，上海一間大型老年護理醫院爆發疫情，有護工表示見到有屍體被抬走，但未能確定是因為染疫還是慢性病致死。

上海昨日（3月31日）新增4502宗本土病例，包括358宗確診、4144宗無症狀感染。而上海本輪疫情以來，未有報告死亡病例。

《華爾街日報》報道，上海市東海老年護理醫院6名替補護工表示，他們親眼見到或者聽說該院最近有幾具屍體被抬走，並稱該院至少有100名患者的新冠檢測為陽性。另有在該院工作10多年的護工表示，護工、護士和醫生都被感染。

未知染疫或慢性病致死

該院沒公布數據，目前未能確定這些死亡病例，是因新冠感染還是其他慢性疾病而離世。另有患者親屬表示，在感染新冠的護工被隔離後，他們的親人無人照看。

報道指出，東海老年護理醫院院長辦公室和總務的電話無人接聽；上海市政府方面未有回應。

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網上資料顯示，東海老年護理醫院位於浦東新區，成立於2002年，是一間集合「老年醫療、老年護理、老年康復、臨終關懷」的綜合醫院。據2020年的報道，該院當時住有1800多名長者。《華爾街日報》指，這家上海市容量最大的老年護理中心，在2021年沒有報告新冠感染病例。

而該院3月25日在微博表示，醫院從3月12日零晨開始實施閉環管理，對確診病例將轉至定點醫院及時治療。但未有說明疫情情況。

網傳家政公司隱瞞實情 招人到該院工作

另外，微博上亦有網民爆料稱，多間家政公司隱瞞實情，以「養老院招人，日薪500-800元，工作一到兩個月」為名，招募家政阿姨，並向每人收取1000-2000元介紹費。惟這些家政工28日晚到達後，發現東海老年護理醫院內有大量陽性，之前感染的醫護人員送去隔離，「管理非常混亂，沒有廁所，沒有地方住，昨天半夜很多危重症老人被拉走」。

帖文稱有50名家政工被困在該院，希望能趕快離開醫院、盡快做核酸、前往隔離地點。而事件昨日（31日）有進展，醫院說接政府通知，允許阿姨離開，但院方拒絕承擔出去後的隔離費用。

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責任編輯：林佩怡

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