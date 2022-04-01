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人民幣在全球外匯儲備佔比再創歷史新高 達2.79%

經濟脈搏 15:51 2022/04/01

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人民幣作為官方儲備貨幣的地位持續鞏固中。國際貨幣基金組織（IMF）當地時間3月31日發布的「官方外匯儲備貨幣構成（COFER）」數據顯示，2021年第四季度，人民幣在COFER中占比再度上升，續刷2016年第四季度IMF報告該數據以來的新高。

去年第四季度，人民幣在全球外匯儲備中的占比，由去年三季度的2.66%升至2.79%，位居全球第五位。這也是IMF自2016年開始公布人民幣儲備資產以來的最高水平。

人民幣儲備規模也節節攀升。IMF數據顯示，2021年第四季度，人民幣外匯儲備總額由去年三季度的3201.5億美元升至3361億美元。

人民幣在全球外匯儲備占比再創歷史新高 達2.79%

至去年四季度，美元仍是全球主要央行持有規模最大的儲備貨幣。美元在全球外匯儲備中占比為58.81%。

中國外匯交易中心：擴大銀行間外匯市場人民幣兌盧布匯率浮動幅度

野村：人民幣已成全球最強勢貨幣之一 俄烏衝突增需求

IMF第一副總裁戈皮納特近日在接受媒體採訪時表示，西方國家對俄羅斯的金融製裁可能逐步削弱美元在全球的地位，導致國際貨幣體系更加四分五裂，刺激央行數字貨幣和加密貨幣的應用。

戈皮納特指出，在中期內，美元的主導地位不可能受到挑戰，但過去20年裏，美元資產在國際儲備資產中的占比從70%降至60%。在國際貿易中，對美元以外其他貨幣用得越多，就會促使各國央行持有的儲備資產進一步多元化。因為各國通常會選擇和其他國家開展貿易和貸款使用的貨幣作為儲備資產的貨幣。

責任編輯：李冰琪

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