A股創多年來最差季度表現 外資機構審慎看後市

中國股市表現失色，《華爾街日報》統計，隨著中國在提振消費者信心和保持經濟活力方面步履艱難，Ａ股一些主要股指創下自「2015年中國股災」以來表現最糟糕的一個季度。該報訪問多名外資機構分析師，大多對後市採取審慎態度，部分認為在地緣政治緊張、疫情反彈等不利因素影響下，跌勢或尚未結束。

截至3月31日，由在上海和深圳上市的最大型公司組成的滬深300指數下跌近15%，包含500隻成分股的深證成指下跌18%，這兩個基準指數均創出2015年三季度來的最大季度百分比跌幅。成分股包含更多體量較大、波動較小的國有企業的上證綜指，首季度下跌約11%，是自2018年第四季度來最糟糕表現。

疫情重創企業生產及消費信心

德意志銀行（Deutsche Bank）國際私人銀行部亞洲投資策略部主管劉佳指，與在美國和香港上市的中國股票不同，在中國內地上市的企業往往更集中於由國內經濟驅動的行業，包括銀行、消費品和工業等領域的企業。中國的經濟增長和消費者信心因疫情爆發而受損，本波疫情已導致大範圍的封控和工廠關閉。

劉指，許多疫情相關措施對工業生產、消費支出和所有這些國內經濟驅動的行業產生了非常直接的影響，人們應該可以感受到這一點。與此同時，烏克蘭戰爭引發全球大宗商品價格上漲，進而侵蝕其他消費品企茶的利潤。盡管中國政府放寬了房地產開發商融資，但對經濟至關重要的房地產市場，仍處境艱難。

法國巴黎資產管理（BNP Paribas Asset Management）亞洲股票投資主管陳志凱指，雖然許多中國房企在香港而非內地上市，但房地產行業的困境對整體經濟間接產生了巨大影響。現在還有一大疑問，那就是中國政府會怎麼做，投資者目前基本都在觀望政府是否採取刺激舉措。

專業性不是很強的公司或較安全

另有分析人士指，地緣政治緊張局勢、監管變化和疫情爆發令中國企業繼續承壓，困局可能會在未來幾個月持續，主要在國內開展業務且屬於非敏感行業的板塊可能會提供一些避風港。晨星（Morningstar）亞洲股票研究主管陳麗子指，地緣政治尤其具明顯的不確定性，預料美中關係長期間內不會有太大改善。

陳麗子認為，就目前而言，較看好業務重點在國內或涉及「不被認為專業性很強」的行業的公司，一方面國內需求強勁，另一方面不太受地緣政治影響。

滬指首季挫逾一成 高盛劉勁津：A股已見底

【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點

調查：疫情下上海半數美企削減營收預測

責任編輯：陳建錫