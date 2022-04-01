內地3月累計超10萬本土感染 衛建委：堅持「動態清零」總方針

國家衛健委通報，內地3月累計報告逾10萬宗本土新冠感染，波及29個省。發言人米鋒表示，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，把各項防控措施落實到每一個環節，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，應承認Omicron傳播隱匿且速度快，令「動態清零」的難度更大、需時更長，因此要有更靈敏監測系統及時發現疫情，同時從嚴、從實、從快的落實各項措施，只要做到這些，還是能夠實現目標。

波及29省 上海疫情快速上升

國務院聯防聯控機制周五（1日）下午舉行發布會，國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，3月1日-31日，全國累計報告本土感染者10萬3965宗，波及29個省，呈現出點多、面廣、頻發的特點。

他指出，近日全國報告新增感染者90%來自吉林、上海，其中吉林省累計逾4.4萬宗，吉林市和長春市管控區域內社區傳播還沒有阻斷；上海市疫情正處於快速上升階段，超過3.6萬宗，並外溢到部分省份。

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中疾控專家：動態清零難度更大、所需時間更長

被問到會否無法清零，吳尊友認為，中國能夠實現「動態清零」的目標。

他指出，應該承認Omicron變異毒株由於傳染性強、傳播速度快，加上有一定比例的無症狀感染者，使得動態清零的難度更大、所需要的時間可能更長了，但只要從嚴從實從快把防控措施落實到每一個環節，還是一定能夠實現動態清零的目標。

他又強調，必須堅持動態清零。一是Omicron傳播速度快，短時間內會產生大量的感染者，且造成的死亡總數依然很高，必須力爭在短時間內控制疫情。第二，中國的防控實踐證明，動態清零依然是控制新冠疫情的最經濟、最有效的防控策略。

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責任編輯：林佩怡

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