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王毅談中國在烏克蘭問題上5個堅持 京：世界不需新冷戰

國情動向 17:01 2022/04/01

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俄烏戰事未止，中國國務委員兼外長周四（3月31日）談及中國在烏克蘭問題上的五個堅持，包括堅持勸和促談正確方向，堅持防止冷戰思維回潮。

中國外交部發言人趙立堅周五（4月1日）指出，世界不需要新冷戰，歐洲更不需要新冷戰。烏克蘭危機已經持續1個多月，國際社會絕大多數國家都希望勸和促談，期盼盡快實現停火止戰。呼籲北約反思自身在歐洲安全問題及烏克蘭危機中扮演的角色。

警惕美借「印太戰略」 引入集團對抗

王毅周四在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會。王毅在會後的發布會上表示，他指出，烏克蘭危機爆發以來，中方立足是非曲直，堅持獨立自主，恪守客觀公正。中國的作用主要體現為五個堅持：

一、堅持勸和促談正確方向。主張對話談判是唯一出路，反對火上澆油和加劇對立，呼籲停火止戰，支持俄烏開展直接對話

二、堅持捍衛國際關係基本準則。倡導尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，反對將中小國家推上地緣博弈前線

三、堅持防止冷戰思維回潮。不認同非敵即友的陣營對立，堅定促進國際團結，倡導共同、合作、綜合、可持續的安全觀，尊重和照顧各方的正當合理關切

四、堅持維護各國正當權益。反對沒有國際法依據的單邊制裁，呼籲維護國際產業鏈供應鏈，避免損害各國正常經貿往來和人民生活。

五、堅持鞏固亞太和平穩定。我們堅定奉行親誠惠容周邊外交方針，警惕美國借「印太戰略」在本地區引入集團對抗禍水，加快促進區域一體化合作，守護本地區得來不易的發展勢頭

王毅強調，中方將繼續與國際社會一道，根據當事方意願，考慮形勢發展需要，繼續為勸和促談、維護和平發揮建設性作用。

鄭永年：美國建立亞洲版北約 或出現更多「烏克蘭場景」

中歐峰會今舉行 歐盟將促華勿在烏克蘭戰爭中助俄 京回應

責任編輯：林佩怡

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