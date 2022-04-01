中國商務部晤汽車產業鏈外資企業 籲擴大在華投資

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，周四（3月31日）在京主持召開汽車產業鏈外資企業座談會，提到希望跨國車企抓住機遇，進一步擴大在華投資，完善產業鏈供應鏈布局。

據商務部網站，17家外資汽車整車及零部件製造企業，和有關汽車工業協會代表參加會議。

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加強交流 及時解決困難

▲ 王受文（資料圖片）

王受文表示，中國政府高度重視製造業利用外資。而汽車產業是中國製造業領域利用外資的重要部分。

他指出，近年中國不斷擴大汽車領域市場准入，積極鼓勵跨國車企來華投資，持續優化汽車產業相關政策，加大服務保障工作力度，努力為外資車企在華發展壯大創造良好營商環境。

同時，中國在加快實現創新發展和綠色發展的過程中，為跨國車企實現自身科技轉型和電動化戰略提供了廣闊發展空間，希望跨國車企抓住機遇，進一步擴大在華投資，完善產業鏈供應鏈佈局。

他表示，商務部將會同相關部門和地方，繼續與外資企業加強交流，及時解決困難問題，為外資企業提供更好服務保障。

新聞稿表示，與會企業表示將堅持把中國作為最重要的海外市場之一，繼續在新能源汽車、動力電池、氫能、技術研發等方面，加大在華投資力度。

責任編輯：林佩怡

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