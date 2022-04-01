  • 20°C
香港時間 : 2022401日 (五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中指院：內地百城新房價格一季度漲幅創近7年同期新低

經濟脈搏 17:26 2022/04/01

分享：

中指研究院今日（4月1日）發布百城房價報告稱，一季度百城新建住宅累計上漲0.06%，漲幅處近七年同期最低點，其中3月價格按月微升0.03%，持平上月；市場恢復節奏仍有賴於疫情的有效防控和政策的發力程度。

數據並顯示，3月新房平均價格為16,189元人民幣/平方米，按年上漲1.72%，漲幅較2月收窄0.17個百分點；累計下跌的城市有59個，較去年同期增加36個。

中指院：內地百城新房價格一季度漲幅創近7年同期新低

報告認為，今年以來，中央及地方政府密集表態穩樓市，政策風向持續轉暖，但因新冠肺炎疫情反復，部分城市房地產市場恢復節奏在一定程度上被打斷，整體來看，一季度，全國房地產市場呈現出企穩後的橫盤態勢。

福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房

【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升

城市分化明顯 三、四線城市市場仍低迷

各梯隊城市樓市分化愈發明顯，一季度，一線城市新建住房價格漲0.15%，二線城市漲0.06%，一線城市憑借強大的需求支撐，率先呈現出企穩態勢；而三、四線城市房價則持續調整，市場表現相對低迷。

分城市群看，長三角、珠三角城市、京津冀城市群一季度新房分別漲0.11%、0.20%、0.06%，山東半島城市群累計變化則由漲轉跌。

據中指數據監測，今年以來，全國已有超60個城市從降首付比例、下調房貸利率、提高公積金貸款額度、加大引才力度、發放購房補貼等方面放松了房地產調控政策，需求端政策不斷發力，促進合理購房需求的釋放。

中指研究院指數事業部分析師孟新增稱，短期來看，購房需求並未消失，信貸環境和調控政策持續改善下，購房者預期和置業信心有望逐漸企穩，二季度全國商品房銷售規模同比降幅有望收窄，但市場恢復節奏仍有賴於疫情的有效防控和政策的發力程度。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
2022/03/15
【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
2022/03/22
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
2022/03/23
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升
2022/03/28
【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
2022/03/30
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房

你可能感興趣

【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
14:05 2022/03/15
【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
18:49 2022/03/22
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
12:40 2022/03/23
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
公積金 人民幣 銷售 指數 地產 補貼 新冠肺炎疫情 疫情 商品

下一篇文章

A股創多年來最差季度表現 外資機構審慎看後市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地3月財新製造業PMI錄48.1 為2020年3月首輪疫情防控以來最低
內地3月財新製造業PMI錄48.1 為2020年3月首輪疫情防控以來最低
花旗：封控延長等 或拉低中國季度GDP增速近1個百分點
花旗：封控延長等 或拉低中國季度GDP增速近1個百分點
滬指首季挫逾一成 高盛劉勁津：A股已見底
滬指首季挫逾一成 高盛劉勁津：A股已見底
國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息
國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息
疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境
疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境
上海疫情下海空交通受阻 全球最大貨櫃港陷「半癱瘓」
上海疫情下海空交通受阻 全球最大貨櫃港陷「半癱瘓」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款