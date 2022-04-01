中指院：內地百城新樓價格首季漲幅 創近7年同期新低

中指研究院今日（4月1日）發布百城房價報告稱，一季度百城新建住宅累計上漲0.06%，漲幅處近七年同期最低點，其中3月價格按月微升0.03%，持平上月；市場恢復節奏仍有賴於疫情的有效防控和政策的發力程度。

數據並顯示，3月新房平均價格為16,189元人民幣/平方米，按年上漲1.72%，漲幅較2月收窄0.17個百分點；累計下跌的城市有59個，較去年同期增加36個。

▲ 中指院：內地百城新房價格一季度漲幅創近7年同期新低

報告認為，今年以來，中央及地方政府密集表態穩樓市，政策風向持續轉暖，但因新冠肺炎疫情反復，部分城市房地產市場恢復節奏在一定程度上被打斷，整體來看，一季度，全國房地產市場呈現出企穩後的橫盤態勢。

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【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升

城市分化明顯 三、四線城市市場仍低迷

各梯隊城市樓市分化愈發明顯，一季度，一線城市新建住房價格漲0.15%，二線城市漲0.06%，一線城市憑借強大的需求支撐，率先呈現出企穩態勢；而三、四線城市房價則持續調整，市場表現相對低迷。

分城市群看，長三角、珠三角城市、京津冀城市群一季度新房分別漲0.11%、0.20%、0.06%，山東半島城市群累計變化則由漲轉跌。

據中指數據監測，今年以來，全國已有超60個城市從降首付比例、下調房貸利率、提高公積金貸款額度、加大引才力度、發放購房補貼等方面放松了房地產調控政策，需求端政策不斷發力，促進合理購房需求的釋放。

中指研究院指數事業部分析師孟新增稱，短期來看，購房需求並未消失，信貸環境和調控政策持續改善下，購房者預期和置業信心有望逐漸企穩，二季度全國商品房銷售規模同比降幅有望收窄，但市場恢復節奏仍有賴於疫情的有效防控和政策的發力程度。

責任編輯：李冰琪