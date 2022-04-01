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救護拒借AED滬哮喘病人亡 家屬：悲劇無可逆轉 望體系優化

社會熱點 18:15 2022/04/01

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上海分批「封城」下，傳出有哮喘病人因延誤救治離世。該名病人哮喘發作後，有人向一架救護車借自動體外心臟去顫器（AED），卻遭車上醫生拒絕，後來另一輛救護車到場，病人搶救無效過世。

死者家屬發文表示，父親的悲劇已經無可逆轉，希望他的離開能讓整個體係得到優化。

非對立 應探討資源分配

家屬「秋秋也是阿秀」周四（3月31日）在微博發文稱，回看整件事情，並不是要把老百姓和醫生放到對立面。因為在這件事情中，還是有很多熱心負責的醫護出現，比如來支援替父親急救的「大白」；其遇到過很多非常好的醫生，也一直非常相信醫生。

家屬認為，要探討面對這種突發情況、輕重緩急的病情時，醫療資源如何分配，相關人員如何判斷。其相信，在接下來的疫情期間，還是會遇到同樣醫療資源緊張而造成重症不能馬上得到救治的情況。「我就是想問問，我們還能做的更好嗎？大家還可以做的更好嗎？」

文中指出，看到通告，涉事120醫生已經被停職。「其實我不想看到的就是，在疫情期間醫療資源匱乏的情況下，還有醫生因為這種事無法在一線去救助更多的人，給更多的人帶去生的希望。我很難過。畢竟屬於我父親的120等了1個半小時才來。」

家屬希望父親的離開，能讓整個體係得到優化、更加完善，讓每個病人都可以得到妥善的救助。

【上海疫情】再有哮喘病人延誤救治亡 120急救中心承認處置不當

【上海疫情】兒子控訴封控管理不當 老父因未洗腎致心衰竭死亡

據此前上海市浦東新區衛生健康委通報，對該名患者的離世深表悲痛，對急救醫生由於經驗不足、處置不當，未能及時出借車載除顫儀施救患者深為抱歉，已對該名醫生作出停職處理的決定。

據該委解釋，急救車當時正執行對另一急症患者的任務，患者已上車；而哮喘病人在家中，車上的急救醫生無法判斷，出於先將車上患者送往醫院的考慮，沒有同意出借，處置實屬不當。

責任編輯：林佩怡

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