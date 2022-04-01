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人行：防範化解金融風險 構建更強健有效安全網

經濟脈搏 18:45 2022/04/01

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中國人民銀行近日召開2022年金融穩定工作電視會議，會議要求切實壓降存量風險、嚴控增量風險，抓好防範化解金融風險工作，並提出構建更加強健有效的金融安全網，守住不發生系統性金融風險的底線。

據人行網站，會議總結2021年金融穩定工作，分析當前經濟金融風險形勢，部署2022年重點工作。人民銀行黨委委員、副行長劉桂平出席會議並講話。

會議認為，去年穩妥處置重點領域、重點區域風險，金融風險整體收斂、總體可控。會議強調，要清醒認識當前金融穩定工作面臨的形勢與挑戰，防控金融風險不能有絲毫懈怠。

壓降存量風險 嚴控增量風險

會議要求，今年人行金融穩定系統要繼續堅持穩中求進工作總基調，按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的方針，突出重點、壓實各方責任，切實壓降存量風險、嚴控增量風險，抓好防範化解金融風險工作。

同時，要健全機制，推動處置機制市場化、法治化、常態化。要統籌監管資源和處置資源，強化橫向協同和縱向協同，形成金融風險處置合力。並要進一步強化系統觀念，堅持底線思維，增強憂患意識，提高防控能力，確保各項部署落實到位，構建更加強健有效的金融安全網，守住不發生系統性金融風險的底線，堅決維護經濟社會大局穩定，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

責任編輯：林佩怡

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