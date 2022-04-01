習近平與歐盟領導人視像通話 籲共同為世界提供穩定因素

中歐領導人會晤今日（1日）舉行，中國國家主席習近平晚上與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視像通話。習表示，新冠疫情疊加烏克蘭危機下，中歐作為全球兩大力量，應加 強溝通，為動蕩的世界局勢提供穩定因素。習又呼籲歐盟奉行自主的對華政策，共同推動中歐關係行 穩致遠。

習近平在會上表示， 8年前他到訪歐盟總部，提出中國願與歐洲一道，在亞歐大陸架起友誼和合作之橋，建設更俱全球影響力的中歐全面戰略夥伴關係。 中方的這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義。新冠疫情尚在蔓延，世界經濟復甦艱難曲折，烏克蘭危機又接踵而來。在這種情況下，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。

習又指，去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。 中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方共同推動中歐關係行穩致遠。

同日稍早，國務院總理李克強已與兩人會晤， 李克 強強調，當前形勢下，對話合作仍然是中歐關係的主導面，互利共贏仍然是中歐合作的主基調。 建議雙方依托現有對話機制，加強重點領域政策協調，打造合作新亮點。 共同維護能源、糧食安全和產業鏈供應鏈穩定，應對風險挑戰，助力世界經濟可持續復甦。

對於本次峰會，外界普遍預料，中歐關係及俄烏戰爭會是焦點議題，並估計歐盟可能要求北京「停止幫助俄羅斯」。中國外交部此前公布消息峰會時稱，當前國際局勢動盪多變，不確定性明顯上升，中歐應當加強戰略溝通，增進互信，為複雜動盪的國際局勢注入穩定性。

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責任編輯：陳建錫