【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%

深圳市房地產中介協會今日發布數據顯示，3月深圳全市一手住宅共成交2859套，按月增長49.9%，二手房網簽（網簽是以網簽系統中買賣合同錄入（發起）時間為查詢口徑，非過戶數據）1355套，按月增長25.5%。

▲ 深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%

3月末深圳二手房市場觸底反彈

今年2月，深圳二手住宅過戶數為872套，成交量跌至2008年以來的最低值。深圳市房地產中介協會認為，在經歷了一季度反覆的疫情，以及春節假期效應的雙重影響後，深圳二手房市場在3月份末開始有所起色，市場網簽量「觸底」回暖的趨勢已逐漸清晰。

由於深圳啟用了「單邊代理」和新版二手房網簽系統，在3月深圳網簽的1355套二手房中，其中運用新網簽系統通過單邊代理方式網簽的有786套，其他屬自助網簽。

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此外，根據四大行（樂有家、世華、貝殼找房、中原地產）公開掛盤出售數據統計，截至2022年3月31日，深圳全市共掛盤出售房源60423套（存重復房源，後同），對比2月28日統計的41262套在售房源增加19161套，掛盤量明顯上漲。

深圳市房地產中介協會認為，可能與市場小幅回暖有關，同時各機構熟悉房源發布新要求，發布系統委托房源量增多，也是導致掛牌量上升的原因。

廣東省住房政策研究中心首席研究員認為，對於熱點城市來說，限購、限貸、限售等政策的調整空間比較小，松綁會面臨巨大的輿論風險。現階段，土地調控則是有效可行的手段。而且，調控好土地市場，才能從根本上管理好樓市。

責任編輯：李冰琪