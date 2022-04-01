  • 16°C
香港時間 : 2022401日 (五) 22:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%

經濟脈搏 21:36 2022/04/01

分享：

深圳市房地產中介協會今日發布數據顯示，3月深圳全市一手住宅共成交2859套，按月增長49.9%，二手房網簽（網簽是以網簽系統中買賣合同錄入（發起）時間為查詢口徑，非過戶數據）1355套，按月增長25.5%。

深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%

3月末深圳二手房市場觸底反彈

今年2月，深圳二手住宅過戶數為872套，成交量跌至2008年以來的最低值。深圳市房地產中介協會認為，在經歷了一季度反覆的疫情，以及春節假期效應的雙重影響後，深圳二手房市場在3月份末開始有所起色，市場網簽量「觸底」回暖的趨勢已逐漸清晰。

由於深圳啟用了「單邊代理」和新版二手房網簽系統，在3月深圳網簽的1355套二手房中，其中運用新網簽系統通過單邊代理方式網簽的有786套，其他屬自助網簽。

【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升

深圳二手樓參考價將上調？市住建局：會適時調整並近期公布

此外，根據四大行（樂有家、世華、貝殼找房、中原地產）公開掛盤出售數據統計，截至2022年3月31日，深圳全市共掛盤出售房源60423套（存重復房源，後同），對比2月28日統計的41262套在售房源增加19161套，掛盤量明顯上漲。

深圳市房地產中介協會認為，可能與市場小幅回暖有關，同時各機構熟悉房源發布新要求，發布系統委托房源量增多，也是導致掛牌量上升的原因。

廣東省住房政策研究中心首席研究員認為，對於熱點城市來說，限購、限貸、限售等政策的調整空間比較小，松綁會面臨巨大的輿論風險。現階段，土地調控則是有效可行的手段。而且，調控好土地市場，才能從根本上管理好樓市。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
2022/03/15
【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
2022/03/22
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
2022/03/23
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升
2022/03/28
【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
2022/03/30
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房

你可能感興趣

【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
14:05 2022/03/15
【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
18:49 2022/03/22
【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
12:40 2022/03/23
【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成
疫情 地產 成交 廣東省 深圳 中國

下一篇文章

人行：防範化解金融風險 構建更強健有效安全網
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大摩下調中國今年GDP增長預測 料未來數月嚴守疫情零容忍政策
大摩下調中國今年GDP增長預測 料未來數月嚴守疫情零容忍政策
國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息
國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息
花旗：封控延長等 或拉低中國季度GDP增速近1個百分點
花旗：封控延長等 或拉低中國季度GDP增速近1個百分點
人民幣在全球外匯儲備佔比再創歷史新高 達2.79%
人民幣在全球外匯儲備佔比再創歷史新高 達2.79%
上海疫情下海空交通受阻 全球最大貨櫃港陷「半癱瘓」
上海疫情下海空交通受阻 全球最大貨櫃港陷「半癱瘓」
疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境
疫情封控升級經濟承壓 外媒：上海分區「封城」反映三難困境
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款