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內地新冠疫苗1200多億費用由醫保基金和財政共同分擔

社會熱點 11:54 2022/04/02

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內地國家醫保局說，新冠病毒疫苗費用1200多億元（人民幣，下同）由醫保基金和財政共同分擔。

根據央視新聞客消息，醫保局有關司負責人就新冠病毒疫苗價格情況、採購疫苗對醫保基金的影響等問題受訪時說，去年2月，國家正式啟動居民免費接種新冠病毒疫苗，疫苗採購和接種費用主要由醫保基金和財政共同負擔，同時國家醫保局臨時承擔了與企業談判磋商疫苗采購價格的工作。

大摩下調中國今年GDP增長預測 料未來數月嚴守疫情零容忍政策

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新冠疫苗價格由初期每劑90元 先後將至40元、20元

負責人說，居民免費接種疫苗初期，新冠病毒疫苗生產企業少、產能不足，全球範圍內供求矛盾非常突出。首輪將滅活疫苗採購價格降到不超過每劑90元，整體低於企業供給國際價格。

內地新冠疫苗1200多億費用由醫保基金和財政共同分擔

後又多次與企業磋商，推動企業連續降價，先後降至每劑40元、每劑20元左右。同時配合有關部門協調生產能力強、供應量大的疫苗生產企業免費提供疫苗6億劑，促使其履行社會責任。近期，國家醫保局已再次組織與企業談判磋商，新的議定價格已降至更低水平。

對於全民免費接種疫苗是否會影響醫保基金平穩運行，負責人說，目前，中國已經接種32億劑次疫苗，疫苗費用1200多億元，由醫保基金和財政共同分擔，疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內。

責任編輯：李冰琪

https://dynamic.hket.com/article/v7Rm

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