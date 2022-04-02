電信巨頭華為技術有限公司網站昨日（4月1日）顯示，孟晚舟成為新的輪值董事長，職務為華為公司副董事長、輪值董事長、首席財務官(CFO)。孟晚舟在加拿大被拘禁近三年後，於2021年返回中國。

據了解，輪值董事長當值期間是華為公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會，輪值期為六個月。

▲ 華為官網截圖

華為發言人表示，公司致力於優化和完善內部治理架構，以使公司基業長青，此次監事會換屆是公司治理按章程有序推進的一項工作。華為公司監事會是公司最高監督機構，代表股東行使監督權。

華為官網信息顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為。歷任公司國際會計總監、華為香港公司首席財務官、賬務管理部總裁。現任副董事長、輪值董事長、公司CFO。

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孟晚舟是華為創始人任正非的女兒。她在該公司與美國的爭鬥中扮演了核心角色，2018年在加拿大被拘留，與一家華為關聯公司試圖違反美國製裁向伊朗出售設備有關。

▲ 孟晚舟擔任華為輪值董事長 當值期間是公司最高領袖

美國隨後在2019年和2020年期間以國家安全為由，對該公司實施了一系列貿易限制。這阻礙了華為自主設計芯片和從外部供應商採購零部件的能力，削弱了其智能手機業務。

孟晚舟在與美國檢方達成協議結束一起銀行欺詐案指控後，於去年9月獲準返回中國。

責任編輯：李冰琪