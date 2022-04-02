會議強調，要全面提升疫情防控水平，主動強化防疫準備，提升應急能力，堅決遏制疫情擴散，確保如期實現「社會面清零」目標。

4月1日下午，國家衛生健康委召開全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作電視電話會議。

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會議強調，要堅決把思想和行動統一到習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院決策部署上來，清醒認識當前疫情防控的嚴峻性、複雜性、艱鉅性，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，堅決克服松懈麻痹思想，把工作思路轉變到應對Omicron變異株疫情上來，采取更加有力的措施，盡快阻斷疫情傳播蔓延，堅決守住不出現疫情規模性反彈的底線，鞏固來之不易的疫情防控成果。

▲ 國家衛健委：堅決遏制疫情擴散 確保如期實現「社會面清零」目標

會議強調，要全面提升疫情防控水平，主動強化防疫準備，提升應急能力，堅決遏製疫情擴散，確保如期實現「社會面清零」目標。全面加強疫情監測預警和報告，開展「抗原篩查+核酸診斷」監測，落實區域協查，嚴格依法依規報告疫情信息，提升疫情發現的靈敏性。要做好充分的疫情應對準備，加強隔離點和方艙醫院儲備，提升規模性疫情處置能力。

同日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，應對本輪疫情仍然要堅持動態清零方針。

目前，深圳、吉林等幾個主要疫情地區已經采取了強有力措施，特別是減少人員流動、阻斷傳播，多輪核酸檢測、力爭盡快實現社會層面清零。現在每日報告病例數仍然呈現高位震蕩，這正是因為加大了防控力度，把過去一段時間感染的人篩查發現出來。

當前，最重要的是抓兩個重點，一是在已經發生疫情的地區，盡快采取措施阻斷傳播，防止蔓延擴散。這方面的實際效果，還需要一段時間才能顯現出來。二是在未發生疫情的地區防止新的疫情出現，尤其是學校、養老院等人員密集的機構。

責任編輯：李冰琪