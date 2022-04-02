國家主席習近平昨晚與歐盟領導人視像通話，籲共同為世界提供穩定因素。外交部今日就會議具體情況召開中外媒體吹風會，外交部歐洲司司長王魯彤介紹，中歐達成許多共識合作應對危機。

此次中歐領導人年度會晤時隔近兩年再次舉行，是今年中國和歐盟機構之間最重要的高層交往。在國際形勢動蕩加劇、中歐關係面臨新機遇、新問題背景下舉行，意義重大。雙方也達成不少共識和成果。

習近平與歐盟領導人視像通話 籲共同為世界提供穩定因素

中歐峰會今舉行 歐盟將促華勿在烏克蘭戰爭中助俄 京回應（更新版）

王魯彤表示，這次會晤傳達一個非常重要的信號，就是中歐作為兩個世界最大的和平穩定的力量，要共同努力維護世界和平穩定，推動世界經濟的復甦。雙方達成很多共識，就是要用中歐關係穩定性，來共同應對現在我們面臨的國際上的危機，用中歐關系的務實合作來推動世界經濟全球化發展。

▲ 外交部：中歐達成許多共識合作應對危機

未來還將舉行5個中歐高層對話

王魯彤續指，雙方領導人也決定在會晤之後盡快舉行5個高層對話，同時也就現在國際上特別關心的糧食、能源問題，宏觀經濟政策的協調問題，充分地交換意見。

中歐雙方還就烏克蘭問題等國際地區熱點問題深入溝通協調。王魯彤表示，中歐在烏克蘭問題上達成的一個重要共識，就是要堅持和平對話、堅持用外交途徑解決問題，雙方在這些領域有很大的合作空間。

王魯彤指，雙方都認為有必要盡快停火止戰，通過外交途徑來尋求問題解決，雙方也認為要盡一切努力避免大規模人道危機，還有要共同推進合作來避免產業鏈供應鏈受到阻礙，推進世界經濟復甦。還有非常重要的共識，就是應該共同努力防止新冷戰，防止世界分裂和集團對抗。

責任編輯：李冰琪