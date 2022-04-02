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【中國樓市】浙江衢州成全國首個限購限售均取消城市

經濟脈搏 17:06 2022/04/02

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內地地方政府再出樓市新政，浙江衢州取消房地產業限購限售政策。

衢州市房地產市場持續健康發展協調小組辦公室發布《關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》（以下簡稱《通知》。《通知》指出，支持合理住房需求。非本市戶籍家庭、個體工商戶及由自然人投資或控股的企業，視同本市戶籍家庭執行相關購房政策。

《通知》明確，優化區域限售政策。通知發布後市區新出讓地塊新建商品住房、已出讓地塊中尚未網簽的144平方米及以上新建商品住房不限售，土地出讓公告裏有特別約定的除外。

【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%

福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房

《通知》指出，完善住房預售管理。嚴格執行商品住房預售許可政策，除土地出讓公告對預售規模作出特殊約定外，申請商品住房（含排屋）預售的，每期建築面積不少於2萬平方米；其中申請純排屋預售的，每期建築面積不少於1萬平方米；尾期建築面積達不到前述要求的，須一次性申請預售。

浙江衢州成全國首個限購限售均取消城市

非本市戶籍家庭可在該市購房

同時，衢州市住房和城鄉建設局發布《政策解答：關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》明確，非本市戶籍家庭可在市區範圍內購買新建商品住房和二手住房，不受2021年8月7日政策中需繳納社保或個稅滿12個月且僅能購買1套的限制。

責任編輯：李冰琪

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