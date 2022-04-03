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【內地疫情】新增超1.3萬宗本土感染 孫春蘭赴上海強調堅持「動態清零」

社會熱點 14:11 2022/04/03

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內地新冠疫情持續，昨日（2日）新增1萬3287宗新冠感染者，其中無症狀感染者就有1萬1781宗，確診病例有1506宗。此外上海全市今明兩天分別檢測抗原與核酸。

據國家衛健委數據，在無症狀感染者方面，上海市本土個案占超過半數，有7788宗；吉林有3499宗本土個案；其餘分佈在22個省市及自治區。

在確診病例方面，本土病例達到1455宗，吉林有956宗本土個案，上海則有438宗。

內地新增超1萬3宗感染 孫春蘭赴上海強調堅持「動態清零」

上海全市今明兩天分別檢測抗原與核酸

據澎湃新聞報道，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在今日疫情防控記者會上，表示當前，上海正在推進新一輪核酸篩查工作，主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏製疫情擴散蔓延，盡早實現社會面動態清零。根據前期核酸篩查情況，決定今天（3日）在全市進行一次抗原檢測，明天（4日）在全市進行核酸檢測。

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孫春蘭強調堅持「動態清零」總方針

國務院副總理孫春蘭2日上午從吉林趕赴上海調研疫情防控工作，孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。　　

她指出，在2500萬人口的特大城市應對Omicron疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要盡快提升核酸檢測能力，周密組織開展全員核酸篩查，不漏一戶、不落一人，抓緊摸清疫情本底。

她也提到，要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到日清日結。要從嚴從緊加強社區管控，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

責任編輯：李冰琪

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