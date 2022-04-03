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彭博：因疫情特斯拉上海工廠明天仍關閉（更新版）

經濟脈搏 15:07 2022/04/03

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上海疫情持續，據報電動車巨頭特斯拉上海工廠明日（4日）繼續關閉。

18:00更新彭博消息

彭博社報道稱，知情人士表示特斯拉上海工廠下周一繼續關閉，此前有媒體報道稱該公司計劃於 4 月 4 日恢復工廠的生產工作。

根據彭博社拿到的一份電子郵件公司備忘錄，特斯拉本周日通知員工，疫情依然嚴峻，並要求員工繼續呆在家裏並遵守社區規定。

位於浦東地區的特斯拉上海工廠從該區封控第一天，即上個月28日起停產。

據報特斯拉計劃上海工廠明天復產

本次停產是2019年以來停工時間最長的

路透社早前引述內部公告報道，特斯拉原先希望前天起復產，但之後決定取消這項安排。

這將是2019年啟用的上海工廠停工時間最長的一次。知情人士披露，該工廠每周可以生產6000輛Model 3和1萬輛Model Y。

特斯拉首席執行官埃隆馬斯克昨天在推特上寫道，今年第一季因供應鏈中斷和中國冠病清零政策，成為難度異常大的季度。

上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會今日（3日）上午舉行，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，決定今日（3日）在上海全市進行一次抗原檢測（快篩），明日（4日）在上海市進行核酸檢測。

責任編輯：李冰琪

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