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WSJ：中歐領導人在峰會上就烏克蘭衝突產生分歧

國情動向 17:07 2022/04/03

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中歐領導人上周五（1日）舉行峰會，美媒指，雙方就烏克蘭衝突產生分歧，歐盟對中國施壓，要求其不要援助俄羅斯。北京此前指，雙方會上達成許多共識。

《華爾街日報》報道，歐盟將該個以來的首個峰會視為與中國關係的關鍵時刻，警告北京說拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，加上積極支持俄羅斯的可能性，將對雙邊關係造成持久損害。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後透露，北京未就其在該場戰爭中的立場，向歐洲作出任何保證。

「雙方坦誠和開誠布公意味著我們非常清楚地交換了相反的觀點。」馮德萊恩指，中國對俄羅斯有影響力，歐盟期望中國承擔起結束這場戰爭的責任。如果中國在烏克蘭問題上保持沉默或與莫斯科站在一起，將在歐洲公眾和商界中遭受「重大聲譽損害」，而僅保持中立是不夠的。

根據中國官方新聞稱，國家主席習近平在會上表示，中歐需就雙邊關係和包括烏克蘭危機在內的重大問題加強溝通，並表示雙方應「發揮建設性作用，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素」。他又敦促歐盟形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方共同推動中歐關係行穩致遠。

中國外交部形容峰會意義重大，稱達成許多共識，傳達了中歐要共同努力維護世界和平穩定，推動經濟復甦的重要訊息，雙方在烏克蘭局勢上合作空間很大。

責任編輯：陳建錫

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外交部：中歐達成許多共識合作應對危機
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